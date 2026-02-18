與 “24일 본회의 요청… 민생·개혁법안 처리”

“더불어민주당은 가용 가능한 수단과 방법을 모두 동원해서 민생·개혁 입법을 완수해 나가겠다.”



민주당 한병도 원내대표가 개혁입법에 속도를 내겠다고 18일 예고했다. 지난주 민생 법안을 대거 통과시킨 데 이어 24일부터는 개혁 법안에 드라이브를 걸겠다는 방침이다. 민주당은 국민의힘이 필리버스터(무제한 토론)로 입법 저지에 나설 경우, 필리버스터법을 재개정할 가능성도 시사했다. 설 연휴가 지나자마자 여야의 극한 대치가 다시 재현될 것으로 보인다.

현안 기자간담회 더불어민주당 한병도 원내대표가 18일 서울 여의도 국회에서 열린 현안 기자간담회에서 설 연휴 이후 주요 민생·개혁법안 처리 방향 등에 대해 설명하고 있다. 왼쪽부터 천준호 원내운영수석부대표, 한 원내대표, 이기헌 원내대표 비서실장. 허정호 선임기자

한 원내대표는 국회 기자간담회에서 우원식 국회의장을 향해 24일 본회의를 열어달라고 요청하며 “24일 본회의부터 주요 민생 법안을 처리하고 이어서 3월과 4월에는 매주 목요일마다 본회의를 열어 이재명정부 국정 과제와 사회대개혁 법안들을 처리해 나가겠다”고 밝혔다. 한 원내대표는 2월 임시국회에서 처리할 민생 법안으로 아동수당 지급 연령을 상향하는 아동수당법과 농어촌 응급의료서비스 보장을 위한 응급의료법을 언급했다. 또한 개혁 법안으로는 행정통합 특별법, 검찰개혁 2법(공소청법·중수청법), 사법개혁 3법(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원), 3차 상법 개정안 등을 흔들림 없이 추진하겠다고 강조했다.



◆野 필리버스터 범위 관건



민주당은 민생·개혁 법안의 우선순위는 아직 확정하지 않았다고 전했다. 여야 협상과 당 의원총회를 지켜보며 우선순위를 결정하겠다는 설명이다. 다음달 3일까지로 예정된 2월 임시국회에서 최대한 많은 법안을 통과시키려는 민주당으로선 야당 협조를 최대한으로 이끌어내야 하는 상황이다.



민주당 원내지도부가 국민의힘을 향해 “경북·대구와 전남·광주 통합을 찬성하면서 충남·대전 통합에만 반대하는 이율배반적 행태”라고 한목소리로 질타한 것도 이 같은 이유로 분석된다. 국민의힘이 현재 논의되고 있는 3개 행정통합 특별법에 모두 필리버스터를 신청할 경우, 행정통합 특별법에만 최대 3박 4일이 소요될 수 있다. 다만 국민의힘이 경북·대구와 전남·광주 통합에는 찬성하고 있고, 충남·대전 통합 또한 민주당보다 먼저 추진했기 때문에 합의 가능성이 있다는 게 여당 시각이다.



민주당은 국민의힘이 모든 법안에 필리버스터를 강행한다면 필리버스터 재개정에 나서겠다고 맞불을 놨다. 한 원내대표는 “국민의힘이 행정통합 법안과 주요 민생·개혁 법안에 대해 필리버스터로 막으면 돌파할 수 있는 방법을 찾겠다. 그게 국민에 대한 도리”라며 “국익과 민생을 담보로 필리버스터 활용한다면 필리버스터법 재개정을 통해 돌파하겠다”고 경고했다.

지난 12일 국회에서 열린 2월 임시국회 본회의 모습. 연합뉴스

◆與 사법·검찰개혁 의총 촉각



22일 열리는 민주당 의총에도 관심이 주목된다. 민주당은 의총에서 본회의에 상정할 사법개혁과 검찰개혁 법안 검토에 나선다.



특히 당내 이견이 있는 법 왜곡죄 수정 여부가 관건이다. 현재 본회의에 부의돼 있는 법 왜곡죄 법안은 판사나 검사가 고의로 법리를 왜곡하거나 사실을 조작할 경우 처벌할 수 있게 했는데, 위헌 소지가 있다는 게 당의 지배적 목소리다. 민주당 정책위원회는 법령을 의도적으로 잘못 적용하는 경우 처벌할 수 있게 한 조항에서 ‘의도적’이라는 표현이 명확하지 않아 위헌 소지가 있다고 지적한 것으로 알려졌다. 반면 국회 법제사법위원회를 중심으로는 위헌 소지가 없다고 반박하고 있다. “19일 윤석열 전 대통령 선고에서 무기징역이 선고되지 않을 경우 강경파의 목소리가 힘을 얻을 수 있다”(원내지도부 관계자)는 의견도 있어, 의총에서 치열한 토론이 진행될 것으로 예상된다.



검찰개혁으로는 공소청·중수청 설치법을 의총에서 논의할 예정이다. 공소청 수장의 명칭을 검찰총장으로 해야 한다는 정부 의견과 ‘검찰’이라는 명칭을 아예 제외하고 공소청장으로 불러야 한다는 당이 충돌하고 있어, 관련 논의를 진행할 것으로 보인다.

