태극기 내걸고 “테슬라에 지원하라”

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 태극기 이모티콘을 달며 한국 반도체·인공지능(AI) 인재 찾기에 나섰다.



머스크는 17일(현지시간) 자신의 X(옛 트위터)에 테슬라코리아의 AI 칩 디자인 엔지니어 채용 공고를 공유하며 16개의 태극기 이모티콘을 올렸다. 그는 “만약 당신이 한국에 거주하고 있고 칩 디자인, 패브리케이션(팹), AI 소프트웨어 분야에서 일하고 싶다면 테슬라에 지원하라”고 적었다. 지난 15일 테슬라코리아는 “세계 최고 수준의 대량생산 AI 칩 개발에 함께할 인재를 찾는다”고 채용 공고를 냈다.

테슬라코리아의 AI 칩 디자인 엔지니어 채용 공고를 공유하며 태극기 이모티콘을 올린 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 X(옛 트위터). 일론 머스크 X 캡처

머스크가 공개적으로 한국 인재들을 유치하려는 건, 세계적으로 AI 인프라에 대한 투자가 확대되는 가운데 반도체 강국으로 꼽히는 한국의 인재들을 영입해 AI 경쟁력을 강화하려는 의도로 풀이된다. 테슬라는 현재 자체 개발한 자율주행 자동차 및 휴머노이드 로봇용 AI칩을 생산하고 있다. 지난해 7월 삼성전자와 23조원 규모의 파운드리(반도체 위탁생산) 공급 계약을 체결하고 차세대 AI칩인 A16을 삼성전자의 미국 테일러 공장에서 생산하기로 했다.



최근 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 반도체 제조사 3사와 TSMC 간 채용 경쟁에 미국 빅테크까지 가세하면서 반도체 인재를 둘러싼 경쟁이 치열해질 것이라는 전망이 나온다. 실제로 엔비디아, 구글, 브로드컴 등 빅테크가 미국에서 HBM 엔지니어를 채용 중인 것으로 전해졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지