‘제네시스 PGA 스폰서십’ 2030년까지 동행

현대차 고급 브랜드 제네시스가 미국프로골프(PGA) 투어 토너먼트 대회인 ‘제네시스 인비테이셔널’ 타이틀 스폰서십을 2030년까지 이어간다.



제네시스는 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 리비에라 컨트리클럽에서 제네시스 인비테이셔널 재계약 조인식을 개최했다고 18일 밝혔다. 이날 행사에는 정의선 현대차그룹 회장을 비롯해 브라이언 롤랩 PGA 투어 최고경영자(CEO), 제네시스 인비테이셔널 호스트인 ‘골프 황제’ 타이거 우즈, 장재훈 현대차그룹 부회장 등이 참석했다.

17일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 리비에라 컨트리클럽에서 열린 제네시스 인비테이셔널 재계약 조인식에서 정의선 현대차그룹 회장(가운데)과 타이거 우즈(왼쪽), 브라이언 롤랩 PGA 투어 최고경영자(CEO)가 기념촬영을 하고 있다. 제네시스 제공

제네시스 인비테이셔널은 1926년 창설된 LA오픈이 전신으로 올해 100년째를 맞았다. 제네시스는 2017년 ‘제네시스 오픈’ 타이틀 스폰서로 참여했으며 이번 재계약을 통해 타이틀 스폰서십을 이어가게 됐다.



정의선 회장은 “PGA 투어, 타이거 우즈 선수·재단과 파트너십을 확대하고 2030년까지 대회 후원을 이어가게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “100년 전통을 이어온 제네시스 인비테이셔널은 골프가 지켜온 품격과 헤리티지를 상징하는 대회이자 제네시스 브랜드가 추구하는 진정성, 존중, 탁월함의 가치를 보여주는 무대”라고 강조했다. 그는 “역사적인 이정표를 계기로 파트너들과 함께 대회의 유산을 계승해 나가고, 골프를 넘어 지역사회와 미래 세대를 위한 가치 창출에 기여하겠다”고 덧붙였다.



우즈는 “제네시스와 함께 한 기간은 대회를 발전시킬 새로운 방법을 찾을 기회였다”며 “제네시스 인비테이셔널은 물론 타이거 우즈 재단에 대한 지속적인 관심과 지원에 감사드린다”고 말했다.



제네시스는 지난해 5월 PGA 투어와 2030년까지 첫 공식 자동차 후원 협약을 체결한 데 이어 같은 해 7월에는 ‘제네시스 스코티시 오픈’ 타이틀 스폰서십을 2030년까지 연장한 바 있다.



올해 제네시스 인비테이셔널은 19일부터 나흘간 리비에라 컨트리클럽에서 개최된다. 총 상금은 2000만달러로, 우승자에게는 상금 350만달러와 함께 GV80 쿠페 블랙 모델이 부상으로 수여된다.

