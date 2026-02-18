해외 주요 IB “환율 연말 1380~1430원 전망”

해외 주요 투자은행(IB)들이 원·달러 환율 연말 전망치로 1380∼1430원을 제시해, 올해 추가 상승보다는 점진적 조정 가능성에 무게가 실리고 있다.



18일 금융권에 따르면 한때 1500원에 육박했던 달러 대비 원화 환율은 상반기 중 고점을 통과해 연말로 갈수록 1400원 안팎으로 낮아질 것이라는 데 공감대가 형성되는 분위기다.



미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)은 시장 컨센서스로 1412.5원을 내놨고 자체 전망으로는 1385원을 제시했다. 노무라는 1380원, ING는 3분기 중 1375원까지 내려갈 수 있다고 봤다. 뱅크오브아메리카(1395원), 스탠다드차타드(1400원)를 비롯해 미즈호은행도 4분기 전망 범위를 1320∼1430원으로 제시해 하단을 1300원 초반까지 열어뒀다. 로열뱅크오브캐나다(RBC) 캐피탈은 1분기 1500원 가능성을 제시해 단기 상단을 열어두면서도, 4분기 전망은 1430원으로 낮춰 잡았다.



환율의 단기 방향성은 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책 경로에 달려 있다는 분석이 지배적이다. 금리 인하폭과 속도, 인하 종료 이후의 정책 신호가 핵심 변수로 꼽힌다. 중기적으로는 세계국채지수(WGBI) 편입에 따른 외국인 자금 유입 여부, 다카이치 사나에 일본 총리가 시사한 금융완화 기조에 따른 엔저 고착화 우려 등이 영향을 미칠 수 있다.



지난달 1478원까지 치솟은 환율은 급등 국면에서 한발 물러선 뒤 최근 1400원 중반대로 내려왔다. 18일 서울외국환중개에 따르면 달러·원 환율은 지난 14일 미국 1월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 밑돌면서 1444.60원에 거래를 마쳤다.

