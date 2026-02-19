[이코노 브리핑] 즉석사진관 매출 늘었지만 폐업도 증가 외

즉석사진관 매출 늘었지만 폐업도 증가

‘인생네컷’과 같은 즉석사진관 매출이 4년 새 2배 넘게 증가했으나, 폐업 건수도 늘어난 것으로 나타났다. 18일 국회 재정경제기획위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원실이 국세청에서 받은 자료에 따르면, 2024년 ‘즉석사진 촬영기 운영업’ 매출은 3196억원으로 2020년 1344억원과 비교해 2.4배 성장했다. 연도별 매출은 2021년 1337억원, 2022년 2471억원, 2023년 2906억원으로 꾸준히 증가했다. 창업 열풍으로 점포가 증가했지만, 경쟁이 심화하면서 폐업 건수도 2020년 176건에서 2024년 611건으로 3.5배 늘었다.

신한銀, 현대건설과 생산적 금융 협약

신한은행은 지난 13일 서울 종로구 현대건설 본사에서 현대건설과 생산적 금융 활성화를 위한 상호협력 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다. 정상혁 신한은행장과 이한우 현대건설 대표이사는 금융이 실물 경제 투자와 성장으로 이어지는 협력 체계를 구축하고, 생산적 금융 확대에 공동 참여할 것을 약속했다. 양사는 프로젝트의 특성과 자금 수요에 맞춘 최적의 금융 지원 방안을 함께 검토하고 실무 협력 체계를 가동하기로 했다.

NH금융, 포용금융 신상품 3종 출시

NH농협금융지주는 금융 취약계층을 위한 포용금융 신상품 3종을 차례로 출시한다고 18일 밝혔다. NH농협은행은 이달 중 청년, 장애인, 한부모가정, 농업인 등 소득 증빙이 어려운 취약 차주를 대상으로 1000만원 한도 자금을 지원하는 상품을 출시한다. 캐피털과 저축은행 성실 상환자를 위한 ‘신용 사다리’ 상품 출시를 위한 모형도 개발 중이다. NH저축은행은 여성 전용 소액 대출 상품을 올해 1분기 내로 출시한다. NH농협캐피탈은 지난 5일 소득 요건을 낮추고 이자비용을 일부 환급하는 ‘2030 청년 안아드림(Dream)’을 출시했다.

