[열린마당] 설, 형식은 달라져도 온기는 남는다

어릴 적 설날 아침이면 부엌에서 풍기는 고소한 기름 냄새에 잠이 깼다. 해가 완전히 뜨기 전부터 어머니는 앞치마를 두르고 음식 장만에 분주했고, 칼질 소리와 지글거리는 기름 소리가 문틈을 타고 방 안까지 스며들었다. 채반 위에는 노릇하게 부쳐낸 전이 차곡차곡 쌓였고, 매서운 추위에도 한데 모인 친지들은 이야기를 나누느라 웃음소리가 끊이지 않았다. 설빔을 입고 큰절을 올리면 덕담과 세뱃돈이 돌아왔고, 할머니는 “한 살 더 먹고 쑥 컸네”라며 머리를 쓰다듬어 주셨다.



요즘의 설 풍경은 많이 달라졌다. 핵가족과 1인 가구의 증가로 명절 문화 전반이 빠르게 변하고 있다. 며칠 전부터 온 가족이 달라붙어 준비하던 음식은 이제 필요한 만큼만 차리거나, 반조리·완제품으로 대체하는 가정이 늘었다. 삼대가 둘러앉아 세대를 넘나들며 이야기를 나누던 장면도 점점 보기 어려워졌다. 귀성길 정체 대신 해외여행이나 스테이케이션이 명절 풍경의 한 축을 이루고 있다는 소식도 낯설지 않다. 명절을 ‘의무의 완주’가 아닌 ‘휴식과 재충전의 시간’으로 바라보는 인식 변화가 분명해졌다.

이승돈 농촌진흥청장

이러한 변화는 수치로도 확인된다. 농촌진흥청이 수도권 소비자 1000명을 조사한 결과, 63.9%가 이번 설에 차례를 지내지 않겠다고 답했다. 차례를 유지하는 가정 가운데서도 84.5%는 음식의 종류나 양을 줄였고, 절반 이상은 떡이나 전을 반조리·완제품으로 대신한다고 밝혔다. 4인 가족 기준 설 차례상 예상 비용이 전통시장은 29만원대, 대형마트는 40만원대를 웃도는 점도 부담으로 작용한다. 번거로움과 비용 부담이 겹치며 명절의 간소화는 하나의 흐름이 되고 있다.



주목할 대목은 소비 방식이다. 응답자의 46.2%는 명절에도 평소처럼 농식품을 구매한다고 답했다. 명절 특수라는 개념이 약해지며, 명절과 평일의 경계가 점차 흐려지고 있다. 이는 농업과 유통 전반에 새로운 대응을 요구하는 변화다. 그렇다고 명절의 본질까지 달라진 것은 아니다. 조상을 기리고 가족이 모여 정을 나누는 시간이라는 가치는 여전히 유효하다. 이를 전통의 약화로만 해석할 필요는 없다. 성균관의례정립위원회 역시 차례상 간소화와 가족 화목을 우선할 것을 권고하고 있다. 형식보다 관계를 중시하는 가치관이 오랜 설 풍속을 새롭게 바꾸고 있는 셈이다.



달라진 명절 문화는 농업과 유통에도 과제를 던진다. 소포장, 전처리·반조리 식품, 온라인 구매 확대 등 변화한 소비 흐름에 맞춘 생산과 유통의 재정비가 필요하다. 산지와 시장 정보를 투명하게 공유하고, 데이터 기반 수급 대응을 정교하게 다듬는 일도 중요하다. 이는 농업인의 소득 안정을 지키고 국민의 식탁을 안정적으로 유지하는 기반이 된다. 농촌진흥청은 이러한 변화의 흐름을 면밀히 살피며 현장 중심의 정책을 지속적으로 추진해 나갈 것이다.



설은 여전히 ‘함께’의 시간이다. 차례를 지내든 생략하든, 직접 만나든 화면 너머로 인사를 나누든 중요한 것은 마음이 닿는 방식이다. 형식은 관계를 대신할 수 없지만, 관계를 지키기 위해 형식은 조정할 수 있다.



올겨울은 유난히 춥다. 가까운 이웃과 따뜻한 마음을 나누며 연휴를 시작하는 건 어떨까. 절차는 간소하게, 대화는 풍성하게, 정이 넘쳐흐르는 따뜻한 설이 될 테니 말이다. 올해도 농촌진흥청은 달라지는 소비와 유통 환경을 촘촘히 살피며, 현장 중심의 정책을 흔들림 없이 추진해 나갈 것이다. 새해 복 많이 받으시길 빈다.

