[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 19일 (목요일) "지금이 투자 적기" 연휴 끝, 금전운 몰려온다

96년생: 여성은 바라는 것을 얻을 수 있다. 84년생: 무지몽매한 사람과의 인연을 멀리하라. 72년생: 끝맺음의 중요성을 각인하라. 60년생: 기본적인 베이스가 중요하다. 48년생: 기준과 기초를 먼저 정하라. 36년생: 정확한 입장표명을 하자.

97년생: 오늘은 이득은 생길 듯하다. 85년생: 잘 보여야 할 날 오히려 실수한다. 73년생: 윗사람의 말에 답이 보인다. 61년생: 지름길을 향하는 방법이 있다. 49년생: 순풍에 돛을 달고 항해한다. 37년생: 정리할 부분이 있다면 빨리하자.

98년생: 극단적인 대립은 피하자. 86년생: 간절히 원한다면 노력해야 성취할 수 있다. 74년생: 힘들어도 절대 화를 내지말라. 62년생: 도덕성을 잃게 되는 경우가 있다. 50년생: 함께 하는 사람들과 화합하자. 38년생: 금전문제는 일이 꼬인다.

99년생: 금전 과다지출을 조심해야 한다. 87년생: 아랫길도 위험하고 윗길도 미덥지 못하다. 75년생: 현재 일을 크게 생각하길 바란다. 63년생: 사람의 말을 흘려듣지 말라. 51년생: 금전 투자는 지금의 시기다. 39년생: 지출이 늘어날 조짐이 있다.

00년생: 시류에 흐름을 따르도 개성을 잃지 마라. 88년생: 여행을 떠나기 전 밤잠을 설치기 쉽다.76년생: 있는 그대로를 인정하자. 64년생: 현재는 마음을 편히 먹길 바란다. 52년생: 현재일은 멀리보고 진행하자. 40년생: 타인과도 화합하는 마음을 갖자. 28년생: 고생만 하고 보람이 없다.

01년생: 타인의 일에 실수를 저지른다. 89년생: 너무 노심초사하지 않아도 될 듯하다. 77년생: 직업의 선택은 중요하다. 65년생: 여기저기 외출을 자제하자. 53년생: 승부에 집착하다가 손실이 온다. 41년생: 집안이 편안하고 마음도 편하다. 29년생: 일에 충실해야 손실이 없다.

02년생: 감정이 상해도 너그러움을 갖추어라. 90년생: 순리대로 풀어나가면 근심은 사라진다. 78년생: 자신의 존재를 주변에게 인식하자. 66년생: 불안을 안고 살아가지 말라. 54년생: 자신의 힘으로 해결하자. 42년생: 인간관계를 새롭게 정립하자. 30년생: 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다.

03년생: 분별없는 사람들이 주변에 가득하다. 91년생: 가장 중요한 것은 스스로에 대한 믿음이다. 79년생: 서북방에서 새로운 기회를 발견한다. 67년생: 득보다 실이 많이 생긴다. 55년생: 조화를 이룬다는 것이 좋다. 43년생: 투자는 잠시 기다리자. 31년생: 사람들의 도움을 사양하지 마라.

04년생: 정당한 방향을 유지해나가는데 노력하라. 92년생 좋은 인맥을 형성하는 일에 힘써라. 80년생: 원하는 상대를 우연히 만난다. 68년생: 타고난 재능이라도 방심하지 말자. 56년생: 한번 정한 일을 진행시키자. 44년생: 가족과 같이 어울리길 바란다. 32년생: 참을 줄도 알아야 한다

05년생: 타인관계에 금이 가는 일은 금하라. 93년생: 벗어나는 방법은 자신만 안다. 81년생: 남녀관계에 감상주의는 금물이다. 69년생: 복잡한 일들은 힘을 모아라. 57년생: 지나간 시간에 얽매이지 말라. 45년생: 어느 것을 먼저 할것인가 판단하자. 33년생: 매사에 조심하는 것이 이롭다.

06년생: 동지라도 어려움에 도움이 안된다. 94년생: 심기가 불편하면 말수를 줄여라. 82년생: 몸이 조금 고되더라도 수익은 좋다. 70년생: 집안문제 일에만 매진하지 말자. 58년생: 현재는 갈고 닦는 일이 중요하다. 46년생: 소득이 따르는 운세니 다행이다. 34년생: 힘만 드니 가슴이 답답하다.

95년생: 사람이나 돈은 고갈되기 전에 보충하라. 83년생: 자신이 미처 깨닫지 못한 점을 안다. 71년생: 일에 브레이크가 걸릴 수 있다. 59년생: 많은 것을 얻고자 하는 마음을 비우라. 47년생: 일한만큼 수입은 온다. 35년생: 동료간에 사소한 일인데 신경이 쓰인다.

백운철학원

