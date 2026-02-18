손흥민, 월드컵시즌 첫경기 1골 3도움…LAFC 북중미컵 16강 눈앞

손흥민이 월드컵의 해 첫 공식전에서 1골 3도움을 맹폭하며 소속팀 로스앤젤레스(LA)FC를 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 문턱까지 데려다 놨다.



LAFC는 18일(이하 한국시간) 온두라스 산페드로술라의 프란시스코 모라산 경기장에서 열린 레알 에스파냐와의 대회 1라운드 1차전 원정 경기에서 전반에만 5골을 연사하며 6-1로 크게 이겼다.

미국 프로축구 LAFC 손흥민이 올 시즌 첫 공식전에서 1골 3도움을 기록하면서 팀의 6대1 승리를 이끌었다. 손흥민은 18일(한국시간) 온두라스 산페드로술라의 프란시스코 모라산 경기장에서 열린 레알 에스파냐(온두라스)와 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 원정 1차전에서 선발 출전해 62분을 뛰며 1골 3도움으로 맹활약했다.

LAFC는 오는 25일 정오 홈인 BMO 스타디움에서 열리는 2차전에서 비겨도 16강에 오른다.



손흥민은 2026 북중미 월드컵이 열리는 시즌의 첫 경기에서 1골 3도움의 변함 없는 공격력을 과시하며 기대감을 부풀렸다.



지난해 12월 수석코치에서 감독으로 승격한 마크 도스 산토스 감독은 LAFC 사령탑 데뷔전을 승리로 장식했다.



CONCACAF 챔피언스컵은 북중미 지역과 카리브제도 최고 권위의 대륙 클럽대항전이다.



유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그, 아시아축구연맹 챔피언스리그 엘리트와 마찬가지로 우승팀은 2029 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 출전권을 가져간다.



2025시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그에서 6위를 해 챔피언스컵에 출전한 LAFC는 2025 중미컵 4강 진출 팀 자격으로 대회에 나선 레알 에스파냐를 전반부터 사정없이 두들겼다.



LAFC는 경기 시작 48초 만에 골 지역 오른쪽을 돌파하던 다비드 마르티네스가 얻어낸 페널티킥을 전반 3분 데니스 부앙가가 성공시켜 선제골을 뽑았다.



곧이어 손흥민의 '원맨쇼'가 시작됐다.



손흥민은 전반 11분 시즌 첫 도움을 작성하며 LAFC 추가 골에 기여했다.



역습 상황 후방에서 상대 위험지역 언저리까지 단독 드리블한 손흥민은 골 지역 정면으로 침투 패스를 넣어줬고, 마르티네스가 왼발로 골대 왼쪽 상단 구석을 찔러 2-0을 만들었다.



손흥민의 시즌 1호 골은 전반 22분 페널티킥으로 만들어졌다.



앞서 부앙가가 왼쪽을 돌파하다가 태클을 당했고, 주심은 수 분간 비디오판독(VAR)을 한 끝에 파울을 선언했다.



손흥민은 한 번 멈칫하더니 골대 왼쪽 하단 구석으로 슈팅해 골대를 갈랐다. 골키퍼는 방향은 읽어냈지만, 예리한 슈팅을 막지는 못했다.



전반 종료 휘슬이 울리기 전 손흥민은 도움 2개를 더 올렸다.



전반 24분 손흥민이 내준 공을 부앙가가 오른발 논스톱 슈팅으로 마무리해 추가 골을 넣었다.



전반 39분에는 손흥민의 컷백을 문전의 터머시 틸먼이 힐킥으로 마무리해 5-0을 만들었다.



손흥민이 1골 3도움을 작성하는 데에 걸린 시간은 28분에 불과했다.



레알 에스파냐는 후반 6분 프리킥 크로스에 이은 잭 장밥티스트의 헤더로 한 골을 만회했으나 이후엔 좀처럼 위협적인 장면을 만들지 못했다.



산토스 감독은 후반 17분 손흥민을 포함한 3명의 선수를 무더기로 교체해 쉬게 했다.



리오넬 메시가 버틴 인터 마이애미를 상대로 22일 치르는 MLS 개막전을 염두에 둔 포석으로 보인다.



전반에 2골을 넣은 부앙가는 후반 26분 세르지 팔렌시아의 땅볼 크로스를 오른발 슈팅으로 마무리해 해트트릭을 완성했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지