훔친 차로 출입문 부수고 귀금속 훔친 40대, 19시간 만에 붙잡혀

설 연휴에 훔친 차량으로 금은방 출입문을 부수고 들어가 귀금속을 훔쳐 달아난 40대가 범행 19시간 만에 경찰에 붙잡혔다.
부산 수영경찰서는 40대 남성 A씨를 특수절도 혐의로 붙잡아 구속했다고 18일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 설 연휴가 시작되던 지난 14일 오전 4시14분 부산 수영구 민락동 한 도로에 정차돼 있던 1.2t 활어차량을 훔친 뒤 3㎞가량 떨어진 수영구 망미동 한 금은방으로 돌진해 출입문을 부수고 미리 준비한 망치로 진열장 유리를 파손한 뒤 700여만원 상당의 귀금속을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.
A씨는 모자와 후드티, 마스크를 착용해 얼굴을 가리고, 불과 3~5분 만에 귀금속을 훔친 것으로 알려졌다. 귀금속을 훔친 뒤 A씨는 금은방에서 30ｍ가량 떨어진 골목길에 차량을 버리고 경찰의 추적을 따돌리기 위해 택시를 5차례 갈아탄 뒤 자신의 집에 숨어 있다 이동경로를 추적해 온 경찰에 붙잡혔다.
범행에 사용했던 옷과 마스크, 신발 등을 몰래 버리려고 외출했다가 체포된 A씨는 경찰에서 “사업 실패로 생활고에 시달려 범행을 저질렀다”고 진술한 것으로 전해졌다.
