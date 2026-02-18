다카이치, ‘1호 대미투자’ 확정에 “日 기업 매출·사업확장 기대”

다카이치 사나에 일본 총리는 18일 일본의 ‘1호 대미 투자 안건’이 확정된 데 대해 미·일 공급망 협력으로 양국 간 유대를 강화하게 됐다면서 국내 기업에도 매출 증대 및 사업 확장이 기대된다고 의미를 부여했다.

다카이치 총리는 이날 엑스(X)에 올린 글에서 “일·미(미·일) 관세 협의에 기초해 합의한 ‘전략적 투자 이니셔티브’의 제1호 프로젝트에 양국이 일치했다”며 이 같이 밝혔다.

그는 대미 투자 첫 프로젝트가 ① 자동차·항공기·반도체 부품 소재 가공에 사용하는 공업용 인공 다이아몬드 제조 ② 미국산 원유 수출 인프라 ③ 인공지능(AI)용 데이터센터 등에 전력을 공급하는 가스 화력발전이라고 소개했다.

이어 이들 프로젝트에 대해 “중요 광물, 에너지, AI·데이터센터 등 경제안전보장상 중요한 전략 분야에서 일본과 미국이 협력해 공급망을 만들어 유대를 강화하는 것”이라며 “일본 기업은 관련 설비와 기기 공급 등으로 매출이 증가하고 사업도 확대될 것으로 전망된다”고 설명했다.

그러면서 “이는 바로 일·미 상호 이익의 촉진, 경제 안보 확보, 경제 성장 촉진이라는 이니셔티브의 원래 의미에 부합한다고 생각한다”고 강조했다.

다카이치 총리는 “각 프로젝트 세부 내용을 조율하고 프로젝트를 이른 시기에 원활히 실시할 수 있도록 미국과 계속해서 긴밀하게 협력해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 일본과 체결한 통상·관세 합의에 따라 일본이 미국에 투자하기로 한 5500억달러(약 800조원) 규모 사업과 관련해 트루스소셜을 통해 첫번째 프로젝트 3개를 발표했다.

그는 “위대한 텍사스주의 석유·가스, 오하이오주의 발전, 조지아주의 핵심 광물 등 전략적 영역에서의 3가지 엄청난 프로젝트를 발표하게 돼 기쁘다”며 “이것은 역사적인 무역 합의의 일환이며, 미국의 산업 기반을 활성화하고 수십만 명 규모의 고용을 창출하는 것”이라고 밝혔다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 이들 1호 프로젝트 투자 규모가 360억달러(52조원)에 달한다고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지