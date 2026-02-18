與 “법안 처리 위해 24일 본회의 우 의장에 요청할 것”

더불어민주당 한병도 원내대표는 18일 국민의힘이 정략적 이유로 의사일정에 비협조하고 있다고 주장하며 밀린 개혁법안 처리를 위해 24일 국회 본회의를 열어줄 것을 우원식 국회의장에게 요청하겠다고 했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 18일 서울 여의도 국회에서 연 기자간담회에서 모두발언을 하고 있다. 왼쪽부터 천준호 원내운영수석부대표, 한 원내대표. 뉴시스

한 원내대표는 국회 기자간담회에서 3차 상법 개혁안과 사법개혁 3법(법왜곡죄, 대법관 증원법, 재판소원법) 및 검찰개혁 2법(중대범죄수사청 설치법, 공소청 설치법) 등 처리 의지를 재확인하며 이같이 밝혔다. 아울러 “3월과 4월에는 매주 목요일 본회의를 열어 이재명정부 국정과제와 사회 대개혁 법안들을 처리해 나가겠다”고 했다.

국민의힘을 향한 질타성 발언도 쏟아냈다. 한 원내대표는 “국회의 책무는 입법을 통해 국민의 삶을 개선하는 것”이라며 “대미투자특별법 특별위원회는 국익을 위해 여야 합의로 출범시킨 위원회인데도 국민의힘 소속 위원장의 일방적 정회로 업무보고조차 진행하지 못한 채 파행했다”고 지적했다. 아울러 국민의힘 장동혁 대표가 설 연휴를 앞두고 이재명 대통령과의 오찬 회동 약속을 1시간 전에 깬 것을 싸잡아 질타하며 “국민의힘은 민생도 국익도 내팽개치고 오로지 정쟁에만 몰두하고 있다”고 했다.

야당이 충남·대전 통합 특별법을 반대하는 점도 도마에 올렸다. 한 원내대표는 “충남·대전 통합은 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사가 제안했던 구상이다. 국민의힘이 발의한 법안에는 장 대표도 공동발의자로 참여했다”며 “왜 이제 와서 반대하나. 선거 유불리를 따진 정략적 의도라는 건 삼척동자도 안다”고 했다.

국민의힘은 민주당이 추진하려는 각종 개혁법안을 ‘악법’으로 규정하고 필리버스터(무제한 토론)로 맞설 태세다. 이대로면 1일 1 필리버스터 국면이 불가피할 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지