롯데백화점 본점, ‘아트 플래그십 스토어’ 시대 개막

롯데백화점은 고객이 동선에서 작품을 감상할 수 있도록 하는 ‘아트 VM 프로젝트’를 본점에 처음 도입했다고 19일 밝혔다.

서울시 소공동에 위치한 롯데백화점 본점에 선보인 첫 아트 VM 프로젝트 작품을 바라보는 고객의 모습. 롯데백화점 제공

아트 VM 프로젝트는 쇼핑이 핵심인 백화점에서 예술의 경험을 동시에 소비하도록 하는 새로운 시도다. ‘경험 소비’에 대한 높은 고객의 니즈를 반영해, 특정 전시 공간을 찾아야만 예술을 만나는 방식을 넘어 쇼핑 동선에서 아트를 자연스럽게 경험할 수 있도록 한 것이 핵심이다.

이번 프로젝트에는 작가 정그림과 이건우가 참여해 본점 지하 1층부터 6층까지 연결통로와 에스컬레이터 등 주요 공간에 작품 19점을 전시한다. 정그림 작가는 선과 곡선을 활용한 입체 조형 작품을, 이건우 작가는 바람을 주제로 한 작품을 선보인다.

롯데백화점은 잠실점 에비뉴엘 6층 아트홀에서도 다양한 전시를 할 예정이다.

박지영 롯데백화점 디자인 부문장은 “앞으로 본점은 상품을 진열하는 공간을 넘어 예술로 고객의 감각과 취향을 확장하는 아트 플래그십 스토어로 새로운 도약에 나선다”며 “향후에는 잠실점에도 고급 수요에 차별화한 아트 VM 프로젝트를 선보일 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지