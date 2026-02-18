'국악·트롯 여제' 송가인, 국보급 실력으로 '트롯 대잔치' 무대 장악

KBS2 '2026 복 터지는 트롯 대잔치'

'트로트 여제' 송가인이 국보급 노래실력으로 설 특집 '트롯 대잔치' 무대를 장악했다.

지난 17일 방송된 KBS2 '2026 복 터지는 트롯 대잔치'에는 송가인이 출연해 다채로운 무대를 선보였다. 이날 송가인은 색동이 포인트로 들어간 하얀색 한복과 한국 전통 장식이 어우러진 스타일링로 등장해 시선을 집중시켰다.

가장 먼저 선보인 무대는 '색동저고리'로 송가인은 국악과 트로트의 애절하고 깊이 있는 창법으로 무대를 단숨에 장악했고, 특유의 허스키한 목소리와 절절한 감성으로 관객의 마음을 울렸다.

이어진 무대는 '엄마 아리랑'으로, 국악 여제다운 구성진 고음에 한국적인 안무를 선보여 관객들의 눈과 귀를 즐겁게 했다.

마지막으로 송가인은 출연진 전원과 '님과함께'로 피날레 무대를 선보이며 깊은 여운을 남겼다.

한편, 지난 17일 방송된 '트롯 대잔치2026'은 대한민국을 대표하는 최정상 트로트 스타들이 설 연휴를 맞아 '복(福)'을 전달하기 위해 트로트 무대를 펼친 특집 방송이다.

이날 방송은 닐슨코리아 기준 시청률 7.9%를 기록했으며, 송가인 외에도 트로트 유행을 이끄는 트로트 스타 이찬원, 박지현, 박서진 등이 출연했다.

