‘이민정 시어머니 아니세요?’ 이병헌 母, “우리 며느리가 아주 떴다” 자랑

지난 16일 게재된 ‘설날 특집 블러 해제된 BH와 함께하는 이민정 시댁방문 2탄, 이번에도 허락받고 찍음’ 영상 속 시어머니의 일화 공개. ‘이민정 MJ’

배우 이병헌의 어머니가 최근 달라진 주변 반응에 대한 경험을 털어놨다.

지난 16일 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에 ‘설날 특집 블러 해제된 BH와 함께하는 이민정 시댁방문 2탄, 이번에도 허락받고 찍음’이라는 제목의 콘텐츠가 올라왔다.

영상에는 설 명절을 맞아 시댁을 찾은 이민정과 이병헌 부부의 모습이 담겼다. 부부는 설을 앞두고 화목하게 음식을 준비했다.

촬영 당시 이민정은 직접 전을 부치며 음식을 준비했다. 그가 착용한 앞치마에는 ‘이민전’이라고 적혀있어 눈길을 끈다. 이병헌도 주방에서 함께 손을 보태고 있었다.

그는 “어머님이 손님이 오는 걸 좋아해서 자신의 친구, 남편의 친구, 사촌들 다 모여서 전을 부치고 나눠 가져간다”고 소개했다.

분주한 주방 환경 속 제작진이 이병헌의 모친에게 “저번에 공개된 ‘(시어머니) 김치김밥’ 편 보셨어요?”라고 시청 소감을 물었고, 그는 “봤다. 부끄러웠다”고 털어놨다. 질문 당시 해당 영상은 조회수 100만을 넘겨 화제성을 입증했다.

이어 이병헌의 모친은 “그렇게 나가도 알아보는 사람들이 있는 게 불편하더라”며 “옛날에는 어딜 가면 이병헌 엄마로 알아봤는데, 요즘은 이민정 시어머니 아니냐고 알아보더라”고 달라진 근황을 공개했다.

과거와 다르게 자신을 이민정 시어머니로 알아차리는 대중에 대해 그는 “신기하다”는 소감을 남겼고, “우리 며느리가 아주 떴다”고 이민정을 자랑했다. 이야기를 들은 이민정은 호탕한 웃음으로 화답했다.

