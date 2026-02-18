심형탁♥사야 아들 하루, 돌잔치 방송 최초 공개…럭셔리 꽃도령 변신

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 화면 캡처

배우 심형탁·사야 부부의 아들 하루의 돌잡이가 방송 최초로 공개된다.

18일 오후 방송되는 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 609회는 ‘하루 하루, 벌써 일년’ 편으로 꾸며지며 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 한 살이 된 하루의 돌잔치가 처음 공개되는 가운데, 돌잔치 하이라이트인 돌잡이 결과에 관심이 쏠린다.

특히 한 살이 된 하루의 돌잔치 모습이 방송 최초로 공개되는 가운데, 심씨네 가족이 완전체로 등장한다. 심형탁의 아내이자 하루의 엄마인 사야가 처음으로 '슈돌'에 모습을 드러낸다.

사야의 등장에 MC 랄랄은 "하루가 웃을 땐 아빠 닮은 꼴, 가만히 있으면 엄마 닮은 꼴"이라고 반응한다.

비주얼 유전자 조합의 하루는 색동 한복을 입고 깜찍한 꽃도령으로 변신한다. 완벽한 한복 자태를 뽐낸 하루는 동글동글한 눈망울, 통통한 볼살, 해사한 미소를 짓는다.

특히 제작진은 "프로 모델에 버금가는 표정과 여유로 '근엄 하루'를 보여주더니 A컷이 나왔다는 것을 확신한 듯 '미소 하루'를 소환, 화보 천재의 포스를 내뿜는다"고 소개했다.

무엇보다 하루의 돌사진을 본 랄랄은 "이목구비가 아빠 돌사진이랑 똑같다"라며 붕어빵 비주얼에 눈을 떼지 못한다.

한편 하루의 첫 돌을 축하하기 위해 일본에 사는 외가 식구들이 총출동한다. 하루의 1호팬인 외조부모부터 이모네 가족까지 돌잔치에 참석해 특별한 시간을 보냈다는 후문이다.

