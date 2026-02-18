“현금 1000만원 쐈다” 통 큰 육아 지원…유통家, ‘상생 선물’ 쏜다

유통업계의 풍경이 달라지고 있다. 과거 생색내기식 일회성 기부에서 벗어나, 직원의 삶을 돌보고 지역 사회와 밀착하는 ‘실질적 상생’이 대세다. 고물가와 저출산이라는 시대적 과제 앞에서 기업들이 단순한 이익 집단을 넘어 ‘공동체’의 일원으로 발 벗고 나선 현장을 짚어봤다.

육아동행지원금을 받은 직원들의 가족 사진. 한화 제공

18일 업계에 따르면 가장 눈에 띄는 변화는 내부 구성원을 향한 ‘통 큰’ 투자다. 아워홈과 한화그룹 계열사들이 도입한 ‘육아동행지원금’은 시행 1년 만에 기업 문화의 판도를 바꿨다. 출산 가구당 횟수 제한 없이 1000만원(세후 기준)을 지급하는 이 제도는 2월 기준 벌써 280가구의 지갑을 채웠다.

효과는 즉각적이었다. 제도를 도입한 계열사들의 퇴사율은 이전보다 절반 가까이 뚝 떨어졌다. 반면 취업 시장에서의 인기는 치솟았다. 아워홈의 경우 지난해 하반기 영양사·조리사 공채 지원자가 전년 대비 150%나 급증했다. “회사가 내 삶을 지켜준다”는 확신이 MZ세대 인재들을 불러 모으고 있는 셈이다.

콜마그룹은 신입사원 교육의 시작을 ‘현장 봉사’로 정했다. 지난 6일, 갓 입사한 100여 명의 신입사원은 경기도 여주 일대 취약계층을 찾아 연탄 2000여 장을 직접 날랐다. 책상머리 교육 대신 땀 냄새 나는 현장에서 ‘사회적 책임’을 먼저 배우게 하겠다는 취지다.

이러한 행보는 일회성이 아니다. 콜마는 매년 점자 큐브 만들기, 환경 정화 등 신입사원들이 지역 사회의 아픔을 공감할 수 있는 프로그램을 이어오고 있다. 단순히 일 잘하는 직원이 아닌, 이웃과 호흡할 줄 아는 ‘휴머니즘’ 인재를 키우겠다는 의지로 뜻한다.

교촌에프앤비는 이번 설, 전국 가맹점주와 임직원들에게 ‘철원 오대쌀’ 10kg씩을 전달했다. 이는 단순한 명절 선물을 넘어선다. 고물가와 쌀 소비 감소로 시름 하는 지역 농가에는 판로를 열어주고, 가맹점주에게는 감사의 마음을 전하는 1석 2조의 ‘상생 경영’이다.

교촌의 상생은 현장 밀착형이다. 전용유 무상 지원으로 가맹점 운영 부담을 덜어주는가 하면, 2014년부터는 점주 자녀들의 대학 입학 장학금까지 챙기고 있다. “가맹점이 살아야 본사가 산다”는 평범하지만 강력한 진리가 쌀 자루에 담겨 전국으로 배달됐다.

아모레퍼시픽의 사내 봉사단 ‘앞나눔즈’ 4기 활동도 훈훈한 마무리를 알렸다. 특히 임직원들이 직접 기획한 ‘맘편한날’ 프로젝트는 미혼모들에게 잊지 못할 하루를 선물했다. 홀로 아이를 키우며 자신을 돌볼 틈 없던 미혼모들을 본사로 초청해 메이크업 서비스와 프로필 촬영, 미술관 관람 등을 제공했다.

유통업계 한 관계자는 “요즘 소비자들은 기업이 돈을 얼마나 썼는지보다 그 돈이 우리 삶을 어떻게 바꾸는지에 더 민감하다”며 “단순히 좋은 일을 한다는 생색내기에서 벗어나, 직원과 지역 농가가 함께 먹고사는 구조를 만드는 기업만이 결국 끝까지 살아남게 될 것”이라고 전했다.

