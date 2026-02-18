한국 여자 컬링 '난적' 스위스에 져 4승3패 … 4강행 비상등

한국 여자 컬링 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 4강 진출에 비상등이 켜졌다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 설예지, 리드 설예은, 핍스 김수지로 구성된 세계랭킹 3위 여자 컬링 대표팀은 18일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 스위스와 대회 라운드로빈 7차전에서 5-7로 패했다.

한국 여자 컬링 대표팀이 18일 스위스와 경기에서 한 자리에 모여 전략을 논의하고 있다. 코르티나담페초=연합뉴스

이로써 4승3패가 된 한국은 스웨덴(6승 1패), 스위스, 미국(이상 5승 2패)에 이어 캐나다와 함께 공동 4위가 됐다. 이번 대회 컬링 여자부에선 10개 팀이 한 차례씩 맞붙는 라운드로빈을 치러 상위 4개 팀이 준결승에 올라 토너먼트로 메달 색깔을 가린다. 한국이 4강에 진출하기 위해서는 18일 선두 스웨덴, 19일 공동 4위 캐나다를 상대로 돼 반드시 승리가 필요하다.

1엔드 후공으로 경기를 시작한 한국은 서로의 돌을 쳐내면서 블랭크 엔드 작전으로 나가는 듯했지만, 마지막 스톤을 하우스에 남기며 1점을 내고 스위스에 후공을 내줬다. 한국은 2엔드에서 스위스에 3점을 내주며 끌려가기 시작했다.

1-3으로 뒤집힌 가운데 후공으로 3엔드를 시작한 한국은 마지막 스톤으로 하우스에 1개 남아 있던 스위스의 스톤을 테이크아웃하며 1점을 따라잡았다. 한국은 4엔드 선공에서도 하우스에 마지막까지 2개의 스톤을 남기며 선전했고, 스위스가 1개의 스톤만 테이크 아웃하며 3-3 동점을 만들었다.

5엔드 후공에서 블랭크 엔드 작전으로 6엔드에서도 후공을 잡은 스위스는 마지막 스톤을 던진 뒤 2개의 스톤을 하우스에 남겼지만, 1개 남은 한국의 스톤과 거리재기에 나서 1점만 뽑아내는 데 그쳤다.

한국은 7엔드 후공에서 7번째 스톤으로 더블 테이크를 노렸지만 실패하고 1실점, 3-5로 벌어졌지만 8엔드 후공에서 1점을 따라붙어 4-5로 박빙의 승부를 이어갔다.

9엔드에서 선공에 나선 한국은 초반 2개의 센터 가드로 방어전을 펼쳤고, 스위스는 작전시간을 요청하며 장고 끝에 하우스에 스톤을 올린 뒤 가드를 털어내며 득점 사냥에 나섰다. 스위스는 마지막 샷에서 더블 테이크에 성공, 2점을 추가해 7-4로 달아났다.

마지막 10엔드 대량 득점이 필요했던 한국은 9번째 샷에서 상대의 스톤 3개를 모두 제거하는 트리플 데이크에 성공하며 반전을 노렸지만 스위스가 더블 테이크로 응수했고, 결국 마지막 샷을 앞두고 악수를 청하며 1점만 추가하고 패배를 인정했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지