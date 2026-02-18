이 대통령 “영화 보러 왔습니다”…‘왕과 사는 남자’ 관람

이재명 대통령은 설날인 17일 부인 김혜경 여사와 함께 서울 용산 CGV를 찾아 영화 ‘왕과 사는 남자’를 관람했다.

이 대통령은 관람 직전 엑스(X·옛 트위터)에 “대한민국 문화의 힘! 영화 보러 왔습니다”라고 적었다. 그러면서 “어디에서 무슨 영화를 보는지는 일단 비밀”이라고 덧붙였다. 청와대는 이 대통령의 관람이 끝난 뒤 작품명과 장소를 공개했다.

X(옛 트위터) 캡처

장항준 감독의 영화 ‘왕과 사는 남자’는 조선시대를 배경으로 폐위된 단종이 유배지인 강원 영월에서 촌장을 비롯한 마을 사람들과 생애 마지막 시기를 보내는 모습을 그린 작품이다.

단종 역할의 박지훈과 촌장 역할의 유해진, 한명회 역의 유지태, 궁녀 역할의 전미도 등이 등장한다. 올해 개봉작 가운데 처음으로 300만 관객을 넘겼다.

아울러 이날 비슷한 시각 강훈식 대통령 비서실장도 류승완 감독의 액션 블록버스터 영화 ‘휴민트’를 관람했다. 강 비서실장은 이날 자신의 X에 게시물을 올리고 “내일 정상출근을 앞두고 고향 친구의 신작 ‘휴민트’가 개봉했다는 소식에 아주 오랜만에 극장을 찾았다”고 전했다.

강 비서실장과 류 감독은 충남 아산시 온양읍에서 태어난 동갑내기 친구로 알려져 있다.

