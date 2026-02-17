설 연휴 마지막 날 전국 맑음…일교차 ‘최대 15도’ 주의

설 연휴 마지막 날이자 수요일인 18일은 전국이 대체로 맑은 가운데 내륙을 중심으로 아침 기온이 낮아 춥겠다. 오는 19일까지 경상권 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 전국에서 -7~2도, 낮 최고기온은 5~13도로 예보됐다. 오전부터 낮 사이 울릉도와 독도에는 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

화창한 날씨를 보인 17일 오후 제주시 목관아에서 외국인 관광객들이 한복을 입고 사진을 찍고 있다. 제주=연합뉴스

주요 도시의 예상 최저기온은 △서울 0도 △인천 1도 △춘천 -5도 △강릉 3도 △대전 -2도 △대구 -2도 △전주 -2도 △광주 -2도 △부산 2도 △제주 4도다.

당분간 아침 기온이 전국 대부분 지역에서 0도 이하가 되겠고, 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다.

최고기온은 △서울 6도 △인천 5도 △춘천 8도 △강릉 7도 △대전 8도 △대구 11도 △전주 9도 △광주 9도 △부산 12도 △제주 11도로 예상된다.

낮 동안은 기온이 오르면서 강이나 호수 등 얼음이 녹아 깨질 우려가 있으니 안전사고에 유의할 필요가 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준이겠으나 수도권과 충남은 오전까지 ‘나쁨’으로 예보됐다.

이날 동해중부 먼바다와 동해남부 북쪽 먼바다에는 차차 바람이 시속 30~60㎞로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지