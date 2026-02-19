위 점막 보호하고 '널뛰기 혈당' 잡는다… 3대 장수 식품 양배추의 재발견

50대 직장인 김영석 씨는 매일 공복에 양배추 즙을 먹는다. 올해로 3년째다. 김 씨가 양배추 즙을 ‘보약’ 처럼 여기는 이유는 뭘까. 양배추는 위 점막을 보호하는 데 도움이 되는 성분이 풍부하다. 혈당 관리에도 도움이 된다. 효과는 있는 걸까. 김 씨는 17일 “평소 소화가 잘 안되고 속 쓰림이 잦아 (한의사 권유로) 양배추를 먹기 시작했다”며 “양배추가 체질에 잘 맞아서 그런지 속이 편해졌다”고 했다. 그러면서 “양배추를 활용한 다양한 요리로 건강관리를 하고 있다”고 덧붙였다.

양배추 속 풍부한 영양소와 항산화 성분은 위 건강, 면역력 향상, 심혈관 보호, 암 예방 등에 도움이 된다. 연합뉴스

‘서양의 배추’라는 이름이 붙은 양배추. 양배추는 올리브, 요구르트와 함께 ‘3대 장수 식품’으로 꼽힐 만큼 영양이 풍부하다. 양배추 속 풍부한 영양소와 항산화 성분은 위 건강, 면역력 향상, 심혈관 보호, 암 예방 등에 도움이 된다. 양배추는 비타민C 함량이 매우 높아 면역력 강화에도 도움이 된다. 양배추의 효능에 대해 소개한다.

◆소화 개선

양배추는 소화 개선에 도움을 준다. 양배추는 위 점막을 보호하고 회복시키는 성분이 풍부해 위 건강에 좋다. 양배추에 함유된 식이섬유는 장운동을 촉진하고 장내 유익균의 먹이로 사용돼 소화기 건강 개선에도 긍정적인 역할을 한다. 실제로 위염, 소화불량 증상을 겪을 때 꾸준히 섭취하면 증상 완화에 도움을 줄 수 있다.

◆혈당 조절

양배추에 풍부한 식이섬유는 급격한 혈당의 널뛰기를 조절하는데 도움이 된다. 특히 양배추를 식사 전 섭취하는 습관을 들일 경우, 풍부한 식이섬유가 장의 음식물 흡수 속도를 낮춰 혈당이 천천히 오르내리도록 돕는다. 이유가 뭘까. 양배추는 십자화과에 속하는 채소로, 크루코시놀레이트 성분이 풍부하다. 이 성분은 인슐린 분비를 촉진하고 혈당을 낮추는 데 긍정적인 작용을 한다.

양배추 속 풍부한 영양소와 항산화 성분은 위 건강, 면역력 향상, 심혈관 보호, 암 예방 등에 도움이 된다. 게티이미지뱅크

◆골다공증 예방

양배추 속 칼슘은 다른 식재료에 비해 체내 흡수율이 높은 편이다. 양배추에는 칼슘이 100g당 29㎎ 함유됐다. 또 혈액을 응고시키고 뼈에 칼슘을 저장시키는 비타민K가 100g당 78㎎가량 풍부하게 들어 있어, 골다공증 개선·예방에 도움이 된다. 칼슘섭취가 중요한 임산부나 폐경기 여성에게도 좋다.

◆우유에 갈아 마시면 시너지

양배추는 어떤 식품과 궁합을 맞췄을 때 위 건강에 시너지 효과가 날까. 양배추와 케일을 같이 먹으면 속 쓰림을 다스릴 뿐 아니라 위암 예방에도 좋다. 양배추를 우유와 함께 갈아 마시는 것도 추천한다. 우유 속 칼슘과 양배추의 비타민 K가 상호작용하면 칼슘의 체내 섭취가 배가 될 수 있다. 위가 약한 경우 따뜻한 우유와 갈아 마시면 더욱 효과가 좋다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지