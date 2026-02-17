[속보] 장동혁 “대주택자 사회악 규정하고 선동에 매진하는 대통령 모습 애처로워”

장동혁 국민의힘 대표. 뉴시스

국민의힘 장동혁 대표가 이재명 대통령의 다주택자에 대한 압박을 두고 우려스럽다고 밝혔다.

장 대표는 17일 자신의 페이스북에 “다주택자를 무조건 사회악으로 규정하고 SNS 선동에 매진하는 대통령의 모습이 참으로 애처롭기도 하고 우려스럽기도 하다”며 “국가원수이자 행정부의 수장이라는 품격은 찾을 길이 없고, 지방선거에서 표를 좀 더 얻어보겠다고 국민을 가진 자와 못 가진 자로 갈라치는 ‘선거 브로커’ 같은 느낌만 든다”고 적었다.

이어 “대통령의 질문에는 이미 몇 차례나 답변드린 바 있다. 그런데도 이해를 못 하시는 건지 안 하시는 건지 자꾸 같은 말 반복하며 ‘응답하라’고 하시니 다시, 길게 답을 드린다”며 “첫째, 인구 소멸의 위기 속에서도 고향집과 노모의 거처를 지키는 지방 서민들은 투기꾼이 아니라 지역 경제를 온몸으로 받치고 있는 애국자들”이라고 말했다.

그러면서 “둘째, 야당 대표도 아니고 이젠 대통령까지 되셨는데도, 여전히 국민을 배 아픈 사람과 배고픈 사람들로 갈라치기 하는 모습이 참 보기 흉하다”며 “노무현, 문재인, 이재명 때만 아파트값이 폭등했다. 다주택자가 아니라 좌파정권의 규제 일변도 정책이 집값을 폭등시켰다”고 주장했다.

장 대표는 “셋째, 나라의 명운이 걸린 관세 협상 위기 속에 대통령은 어디에 계시나”라며 “천금 같은 시간에 고작 야당 대표 주택 수나 세면서 국면 전환을 시도하는 모습이 용렬하기 짝이 없다. 부동산 갈라치기로 실책을 덮으려 하지 말고, 관세 협상 과정부터 솔직히 밝히기 바란다”고 적었다.

한편 이 대통령은 전날 새벽 자신의 엑스(X·구 트위터)를 통해 “장 대표께서 청와대에 오시면 조용히 여쭤보고 싶었던 게 있었는데, 이번 기회에 여쭙겠다”며 “국민의힘은 다주택자를 규제하면 안 되고, 이들을 보호하며 기존의 금융, 세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보시나”고 질의한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지