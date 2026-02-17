‘리틀 송중기’ 임수빈, 야구 선수 출신이라더니 드라마 출연 검토 중

넷플릭스 연애 리얼리티 프로그램 ‘솔로지옥5’에 출연해 배우 송중기 닮은꼴로 불린 임수빈. 임수빈 SNS

넷플릭스 연애 리얼리티 프로그램 ‘솔로지옥5’에 출연해 사랑을 찾은 임수빈이 드라마 출연 검토 중이라는 소식이 전해졌다. 한편 그는 ‘솔로지옥5’ 시청자들에게 송중기를 닮은 외모로 ‘리틀 송중기’ 또는 ‘송중기남’이라는 별명을 얻었다.

지난 13일 방송가에 따르면 tvN 새 드라마 ‘기프트’ 측은 임수빈에게 드라마 출연을 제안했고, 그는 이를 긍정적으로 살펴보고 있다.

해당 작품은 배우 김우빈이 주연으로 발탁돼 기대작으로 불리고 있다. 임수빈이 김우빈과 연기 호흡을 맞추게 될지 기대감이 높아지는 상황이다.

한편 드라마 ‘기프트’의 설정은 임수빈의 실제 삶을 조명했다.

‘기프트’는 사고 이후 특별한 능력을 갖게 된 프로야구 코치가 아마추어 최하위 팀인 덕천고 야구부의 감독으로 부임하며 성장과 변화를 이끌어가는 과정을 담은 드라마다. 해당 작품은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한다.

임수빈은 실제 야구 선수 출신으로, 부상으로 선수 생활을 마친 뒤 ‘차빈’이라는 예명으로 활동했다. MBC 드라마 ‘맹감독의 악플러’에서 고우진 역을 맡으며 배우로 활동했다.

그의 캐스팅 물망을 두고 누리꾼들은 ‘실제로 야구 선수를 했으니까 그런 역할이 온 것 같다’, ‘응원한다’며 기대하는 반응을 보였지만, 현재 예능 프로그램으로 유명세를 얻고 있어 연기력을 우려하는 목소리도 내고 있다.

