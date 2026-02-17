강원도립무용단, 미국 뉴욕서 ‘강원도민의 밤’ 축하 공연

강원도립무용단이 미국 뉴욕에서 열린 ‘강원도민의 밤’ 행사에 초청돼 공연을 펼쳤다.

강원도는 도립무용단이 이달 14일 뉴욕 디모스연회장에서 개최된 뉴욕강원도민회 회장 이·취임식 및 강원도민의 밤 행사에서 축하 공연을 성황리에 마쳤다고 밝혔다. 강원도민의 밤 행사는 뉴욕 인근에 거주하는 강원도민들이 매년 설날 전후 개최하는 화합의 장이다.

강원도립무용단. 강원도 제공

도립무용단의 이번 공연은 ‘동행(同行)’이라는 주제로 해외에 거주하는 강원도민과 문화예술로 마음을 잇고 함께 나아가겠다는 의미를 담았다.

공연 프로그램은 △검무 △옥현무 △쟁강춤(방울춤) △태평무 △소고춤(강원아리) 총 5개 작품으로 구성됐다. 절제미와 역동성이 어우러진 춤사위를 통해 도민들의 뜨거운 박수를 받았다.

도 관계자는 “설 연휴 기간 강원도민과 함께한 이번 공연은 고향의 정을 나누고 문화적 유대를 강화하는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 다양한 문화교류를 통해 강원 문화예술의 가치를 널리 알리겠다”고 말했다.

