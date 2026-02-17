한국 쇼트트랙, 밀라노에서 ‘노 골드’ 참사 위기에 몰린 이유는? 더 이상 압도적이지 않은 한국의 기량+통하지 않는 막판 스퍼트 전략

이제 무조건 금메달만이 가치가 있다고 외치는 ‘금메달 만능주의’가 사라졌다고는 해도, 쇼트트랙은 얘기가 다르다. 1992 알베르빌에서 쇼트트랙이 동계 올림픽 정식 종목으로 채택된 이후 2022 베이징까지 전체 65개의 금메달 중 한국이 따낸 금메달은 26개로 전체 금메달의 40%에 달한다. 은메달 16개, 동메달 11개까지 합치면 전체 195개의 메달 중 53개의 메달을 한국이 가져왔으니 그 점유율 역시 27.2%다. 자타공인 한국 쇼트트랙은 세계 최강이었다.

심지어 20년 전인 2006 토리노에서는 안현수와 진선유가 남녀 3관왕에 오르며 8개 금메달 중 6개를 싹쓸이할 정도였다. 그랬던 한국 쇼트트랙이 2026 밀라노에서는 자칫 ‘노골드’로 마감할지도 모른다는 위기감이 모락모락 피어나오고 있다.

쇼트트랙 황대헌이 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 예선에서 조3위로 통과한 뒤 기록을 확인하고 있다. 뉴스1

한국 쇼트트랙은 16일까지 진행된 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 6개 세부 종목에서 은메달 1개와 동메달 2개에 그쳤다. 첫 금메달을 안겨줄 것으로 기대를 모았던 2000m 혼성계주는 준결승에서 미국 선수가 넘어지는 것을 피하지 못하면서 그대로 결승 진출에 실패했고, 한국의 전통적인 취약 종목인 500m는 남녀 모두 결승 문턱에도 오르지 못했다.

한국이 그간 올림픽에서 주종목 삼았던 1000m나 1500m에서도 지배력이 약해진 모습이다. 남자 1000m에서는 임종언(고양시청)이 동메달을 따냈고, 남자 1500m에서는 ‘디펜딩 챔피언’인 황대헌(강원도청)이 은메달을 따내긴 했다. 여자 1000m에서도 에이스 최민정은 준결승에서 탈락했고, 차세대 에이스 김길 리가 혼자 결승에 오르긴 했지만, 동메달을 따내며 첫 금빛 질주에는 실패했다.

쇼트트랙 최민정과 임종언, 황대헌이 16일(현지 시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m에서 김길리가 동메달을 차지하자 박수를 치고 있다. 뉴시스

이제 남은 금메달은 딱 3개다. 남녀 계주 단체전과 여자 1500m만 남았다. 1992 알베르빌부터 2022 베이징까지 한국 쇼트트랙은 모든 올림픽에서 최소 금메달 2개 이상은 따냈다. 가장 부진했던 게 2002 솔트레이크시티(여자 1500m, 여자 계주), 2010 밴쿠버(남자 1000m, 남자 1500m), 2014 소치(여자 1000m, 여자 계주), 2022 베이징(남자 1500m, 여자 1500m)의 금메달 2개였다. 어쩌면 이번 밀라노는 한국 쇼트트랙이 가장 부진한 올림픽으로 남을지도 모르는 상황에 몰렸다.

무엇보다 남자 대표팀은 개인전을 ‘노 골드’로 마쳤다. 남자 대표팀이 역대 올림픽 개인전에서 금메달을 따지 못한 것은 2002년 솔트레이크시티 대회와 2014년 소치 대회에 이어 이번이 세 번째다. 더불어 여자 대표팀도 500ｍ와 1000ｍ에서 모두 '금빛 사냥'에 실패했고, 이제개인전은 1500ｍ만 남겨두고 있다. 여자 대표팀마저 1500ｍ에서 금맥을 캐지 못하면 한국은 역대 동계 올림픽에서처음으로 남녀 개인전 동반 ‘노 골드’의 안쓰러운 기록을 세우게 된다.

16일 (현지 시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 예선에서 임종언과 중국의 린샤오쥔이 경기 전 몸을 풀고 있다. 뉴시스

이렇게 된 이유는 간단하다. 더 이상 한국 선수들이 다른 나라 선수들에 비해 압도적인 기량을 보여주지 못하기 때문이다. 피지컬을 앞세운 서양 선수들의 기량이 급성장했고, 한국 특유의 전술, 전략도 모두 간파당해 이제는 쉽사리 통하지 않는다.

그간 한국은 상대적으로 약한 피지컬을 강력한 체력과 순간 스피드로 보완하며 초반엔 후미에서 따라가다가 막판 아웃코스 추월이나 정교한 인코스 추월 등의 기술로 스퍼트를 내면서 선두 자리를 차지하는 전략으로 세계무대를 평정해왔다.

그런데 이제는 그 전략이 더 이상 먹히지 않는다. 네덜란드나 캐나다, 이탈리아 등 한국 선수들보다 월등한 피지컬로 중무장한 선수들이 강력한 체력을 앞세워 초반부터 레이스를 주도하면서 끝까지 선두자리를 빼앗기지 않는 전술을 구사하면서 막판을 노리는 한국의 전략을 잡아먹고 있다. 남자 1500m에서 금메달을 딴 옌스 판스 바우트가 금메달의 비결로 “2022 베이징 동계 올림픽에서 이 종목 금메달을 따냈던 황대헌의 영상을 벤치마킹했다”고 말하기도 했다. 이제는 한국의 ‘비기’는 더 이상 한국 선수들만의 것이 아니란 얘기다. 한 수 아래로 평가했던 국가들의 선수들은 한국의 강점인 전략, 전술을 흡수하고 강력한 피지컬과 체력, 스피드를 앞세워 한국 선수들을 연이어 쓰러뜨리고 있다.

쇼트트랙 김길리가 16일(현지 시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m에서 동메달을 차지한 뒤 아쉬워하고 있다. 뉴시스

16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 김길리가 3등으로 들어오며 동메달을 획득한 뒤 코치들에게 격려를 받고 있다. 연합뉴스

16일 열린 여자 1000m에서도 그러한 장면이 나왔다. 한국의 에이스인 최민정은 준결승에서 초반에 후미에 처져 막판을 노렸으나 이제는 더 이상 최민정의 아웃코스 질주는 다른 선수들을 제칠 수 있는 스피드가 아니었다. 결국 최민정은 4위에 그쳐 결승 진출에 실패했다. 결승에 오른 김길리도 레이스 중반 잠깐 선두로 치고나왔으나 네덜란드의 잔드라 벨제부르, 캐나다의 코트니 사로에게 밀려 다시 3위로 처졌고, 다시는 선두로 올라설 힘을 잃고 그대로 3위로 결승선을 통과해야했다.

한국의 쇼트트랙 지배력은 네덜란드가 고스란히 가져가는 모양새다. 그간 빙속에는 세계 최강이었지만, 쇼트트랙에서는 다소 약세였던 네덜란드는 2018년 평창에서 쇼트트랙 첫 금메달을 수확하더니 2022년 베이징에서 금메달 2개를 따냈고, 이번 밀라노에서는 개인전에서만 금메달 4개를 휩쓸었다.

쇼트트랙 최민정이 16일(현지 시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 준결승에서 숨을 돌리고 있다. 뉴시스

물론 아직 희망은 있다. 여자 1500m는 최민정의 주종목이자 올림픽 3연패를 노리는 종목이다. 게다가 한국 쇼트트랙 대표팀이 가장 공들여 준비한 게 계주다. 과연 남은 3개의 금메달을 다 가져올 수 있을까. 최강을 자부해온 한국 쇼트트랙의 자존심이 남은 세 종목에 달렸다.

