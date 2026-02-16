[올림픽] 李대통령, '쇼트트랙 銅' 김길리에 "더 큰 도약의 출발점"

이재명 대통령은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 쇼트트랙에서 동메달을 따낸 김길리(성남시청)를 향해 "오늘의 값진 성취가 더 큰 도약을 향한 출발점이 되길 기대한다"고 축하 인사를 건넸다.



이 대통령은 16일 페이스북에서 "김길리 선수의 쇼트트랙 여자 1,000ｍ 동메달 획득을 축하한다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 "지칠 줄 모르는 체력과 폭발적인 가속력으로 '람보르길리'라는 별명을 얻은 김 선수는 첫 올림픽 출전이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 노련한 경기 운영을 선보였다"며 "순간의 판단이 승부를 가르는 치열한 접전 속에서도 과감함과 냉철함을 동시에 발휘하며 트랙을 질주했다"고 찬사를 보냈다.



그러면서 "대한민국 쇼트트랙 특유의 저력과 집념을 전 세계에 다시금 증명해 보인 뜻깊은 성과"라며 "앞으로 맞이할 모든 도전에서도 별명에 걸맞게 당당하고 힘찬 질주를 이어가길 응원하겠다"고 격려했다.



아울러 "함께 출전해 끝까지 최선을 다한 최민정(성남시청) 선수와 노도희(화성시청) 선수에게도 뜨거운 박수를 보낸다"며 "세 선수 모두 대한민국 쇼트트랙의 자랑이자 희망"이라고 전했다.



김길리는 이날 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 여자 1,000ｍ 결승에서 1분28초614의 기록으로 동메달을 목에 걸었다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지