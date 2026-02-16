장동혁 “배현진 징계는 ‘아동 인권’ 문제… 원칙대로 처리”

장동혁 국민의힘 대표는 16일 보복 징계 논란을 빚고 있는 친한(한동훈)계 배현진 의원(서울시당위원장)에 대한 징계는 “아동 인권과 관련된 문제”라고 밝혔다.
장 대표는 이날 매일신문 유튜브 ‘이동재의 뉴스캐비닛’에 출연해 “이 문제를 어떻게 다루는지가 국민의힘이 아동의 인권을 어떻게 바라보고 있는지에 대한 기준이 되는 것”이라며 이같이 밝혔다.
앞서 국민의힘 윤리위원회는 지난 13일 배 의원에게 당원권 정지 1년의 중징계를 의결했다. 미성년자 아동 사진을 사회관계망서비스(SNS) 계정에 무단 게시한 점 등이 징계 사유로 제시됐다. 윤리위는 배 의원이 자신의 페이스북에서 자신을 비판하는 댓글을 단 이용자의 미성년 자녀 사진을 게시한 행위를 문제 삼았다. 윤리위가 한동훈 전 대표 제명과 김종혁 전 최고위원에 대한 탈당 권고에 이어 배 의원까지 친한계 인사들에게 잇따라 중징계를 내리면서, 친한계와 당권파 사이에서 이른바 ‘보복 징계’ 논란이 불거졌다.
장 대표는 “이런저런 이유 때문에 이걸 징계하지 않고 그냥 넘어간다면 국민의힘은 아동의 인권에 대해 전혀 관심이 없다는 비판을 감수해야 한다”라며 “이것은 분명한 원칙과 기준을 갖고 처리할 문제라고 생각한다”고 강조했다. 장 대표는 그러면서 “저를 비판한 것이라든지 어떤 결정에 있어 저와 반대되는 의견을 내고 (한 전 대표에 대한 제명 반대) 연판장을 돌린 것 등은 당원권 정지 1년에 아무런 영향을 미치지 않았다”고 일축했다.
장 대표는 한 전 대표와의 관계에 대해 “개인적 문제가 아니다”라고 선을 그었다. 그는 “그 전부터 한 전 대표와 저의 개인적 문제가 아니라는 말씀을 계속 드려왔다”며 “한 전 대표가 당 전체와 융화돼 통합을 이루고 당의 리더로서 화합해 나가려면 당원들과 풀어야 할 부분이 있다고 생각한다”고 말했다.
이어 “그 문제가 해소돼야 하는 것이지, 한 전 대표와 장동혁 개인이 만나 해결할 사안은 아니다”라며 “단식장을 찾아와 둘이 악수하거나 사진을 찍는다고 해서 당원들과의 갈등이 모두 풀리거나 해결되는 것은 아니지 않겠느냐”고 반문했다.
장 대표는 6·3 지방선거를 앞두고 당 쇄신에도 속도를 낼 계획이라고 전했다. 그는 “뻔한 곳에 나와서 뻔한 분들이 뻔하게 경선하면 어떤 감동도 줄 수 없다고 생각한다”며 “이번 지방선거에서 희생하는 모습을 보여주시는 분이 두세 명 정도는 나와야 그래도 우리가 국민께 조금이라도 감동을 줄 수 있고 그래도 그게 지방선거의 승리 요인으로 작용할 수 있다고 생각한다”고 했다.
그러면서 “3월1일이 되면 현수막을 걸어야 하는데 그때는 새로운 당명으로 현수막을 걸 수 있도록 그 전까지 작업을 마무리하자는 목표를 갖고 있다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지