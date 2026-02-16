김과장도 박대리도 눈치 안 보고 쓴다…아빠 육아휴직, 5년 새 2.5배 증가

게티이미지뱅크

아빠의 육아휴직 사용이 최근 5년 새 2배 이상으로 증가한 것으로 나타났다.

16일 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 더불어민주당 박해철 의원이 고용노동부에서 제출받은 자료에 따르면, 지난해 남성 육아휴직급여 수급자는 6만7200명으로 집계됐다.

이는 지난 2020년 2만7423명보다 약 2.45배 늘어난 규모다.

육아휴직 수급자 중 남성 비율도 올랐다.

2020년에는 전체 수급자(11만2038명)의 23.5%가 남성이었지만, 지난해에는 전체(18만4329명)의 36.5%가 남성이었다.

남성의 육아 참여에 대한 사회 인식 변화와 함께 최근 정부·기업 등의 지원 확대가 영향을 준 것으로 풀이된다.

국회는 지난 12일 아빠의 출산 휴가를 ‘출산 전후 휴가’로 변경해 배우자의 출산 예정일 50일 전부터 사용할 수 있도록 하는 법안을 통과시켰다.

개정안에는 배우자가 유산·조산의 위험이 있을 경우 남편이 육아휴직 등을 사용할 수 있도록 하는 내용도 신설됐다.

국윤진 기자 soup@segye.com

