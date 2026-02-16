설 전날 오후 귀성길 일부 정체…서울→부산 4시간40분

설날을 하루 앞둔 16일 오후 귀성·귀경행렬이 이어지며 고속도로 일부에서 정체를 빚고 있다.



한국도로공사에 따르면 이날 오후 5시 기준 승용차로 서울 요금소를 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 4시간 40분, 울산 4시간 20분, 목포·대구 3시간 40분, 광주 3시간 30분, 강릉 3시간 등이다.

설 연휴 둘째 날인 지난 5일 서울 서초구 잠원IC 경부고속도로 하행선이 정체를 빚고 있다. 뉴시스

각 도시에서 서울까지 예상 소요 시간은 부산 4시간 40분, 울산 4시간 20분, 목포 4시간 10분, 광주 3시간 50분, 대구 3시간 40분, 강릉 3시간 30분 등이다.



경부고속도로 부산 방향은 옥산분기점∼남이분기점 13㎞, 남청주 부근∼죽암휴게소 부근 2㎞, 양산분기점 부근∼양산분기점 1㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.



경부고속도로 서울 방향은 기흥 부근∼수원 3㎞, 양재 부근∼반포 7㎞에서 차량이 속도를 내지 못하고 있다.



영동고속도로 인천 방향은 월곶분기점∼ 월곶분기점 부근 2㎞ 구간에서 정체가 나타나고 있다.



서해안고속도로 목포 방향은 안산분기점∼순산터널 부근 2㎞에서 차량이 천천히 움직이고 있다.



공사는 정체가 귀성 방향의 경우 오후 5∼6시께 해소될 것으로 내다봤다. 귀경 방향은 오후 10∼11시 정체가 풀릴 것으로 보인다.



이날 전국 교통량은 505만대가량으로 전망된다.



이 중 수도권에서 지방으로 41만대, 지방에서 수도권으로 41만대가 이동할 것으로 공사는 예상했다.

<연합>

