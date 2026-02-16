검색

오바마 “외계인 있다” 인터뷰 하루 만에 “증거는 없어” 해명

관련이슈 디지털기획

입력 : 수정 :
이병훈 기자 bhoon@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

버락 오바마 전 미국 대통령이 인터뷰에서 외계인의 존재를 인정한 뒤 24시간 만에 해명에 나섰다.

 

15일(현지시간) 영국 일간 가디언 등에 따르면 오바마 전 대통령은 전날 공개된 팟캐스트 인터뷰에서 외계 생명체 존재 여부에 대한 질문에 “그들은 존재한다”고 답했다.

 

버락 오바마 전 미국 대통령이 2026년 2월 15일 미국 캘리포니아주 잉글우드 인튜이트 돔에서 열린 NBA 올스타전에 참석하고 있다. EPA연합뉴스
버락 오바마 전 미국 대통령이 2026년 2월 15일 미국 캘리포니아주 잉글우드 인튜이트 돔에서 열린 NBA 올스타전에 참석하고 있다. EPA연합뉴스

다만 그는 "외계인을 직접 본 적은 없다"라고 선을 그었다. 그러면서 “51구역에 외계인을 숨겨놓지도 않았고, 거대한 지하 시설이 있는 것도 아니다. 물론 미국 대통령에게까지 숨길 수 있는 거대한 음모가 있다면 모르겠다”고 덧붙였다.

 

51구역은 네바다주(州) 사막 지역에 있는 공군 시설이다. 미국 정부가 외계인과외계 비행체를 비밀리에 연구하는 장소라는 음모론의 소재다.

 

오바마 대통령의 발언은 온라인에서 각종 추측을 낳았다. 일각에선 오바마 전 대통령이 정부 차원의 음모나 비밀을 암시한 것이 아니냐는 해석도 나왔다.

 

논란이 확산하자 오바마 전 대통령은 24시간 뒤 자신의 인스타그램 계정을 통해 해명에 나섰다. 그는 “우주는 매우 광대하기 때문에 통계적으로 어딘가에 생명체가 존재할 가능성은 높다”면서도 “재임 기간 외계 생명체가 미국과 접촉했다는 어떠한 증거도 보지 못했다. 정말이다”고 강조했다.


이병훈 기자 bhoon@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

신민아, 전지적 김우빈 시점? 수줍은 미소로 새댁 모드
  • 신민아, 전지적 김우빈 시점? 수줍은 미소로 새댁 모드
  • 고아성 '사랑스러운 미소'
  • 이즈나 방지민 '윙크'
  • 이민정 '여신 미소'