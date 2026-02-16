오바마 “외계인 있다” 인터뷰 하루 만에 “증거는 없어” 해명

버락 오바마 전 미국 대통령이 인터뷰에서 외계인의 존재를 인정한 뒤 24시간 만에 해명에 나섰다.

15일(현지시간) 영국 일간 가디언 등에 따르면 오바마 전 대통령은 전날 공개된 팟캐스트 인터뷰에서 외계 생명체 존재 여부에 대한 질문에 “그들은 존재한다”고 답했다.

버락 오바마 전 미국 대통령이 2026년 2월 15일 미국 캘리포니아주 잉글우드 인튜이트 돔에서 열린 NBA 올스타전에 참석하고 있다. EPA연합뉴스

다만 그는 "외계인을 직접 본 적은 없다"라고 선을 그었다. 그러면서 “51구역에 외계인을 숨겨놓지도 않았고, 거대한 지하 시설이 있는 것도 아니다. 물론 미국 대통령에게까지 숨길 수 있는 거대한 음모가 있다면 모르겠다”고 덧붙였다.

51구역은 네바다주(州) 사막 지역에 있는 공군 시설이다. 미국 정부가 외계인과외계 비행체를 비밀리에 연구하는 장소라는 음모론의 소재다.

오바마 대통령의 발언은 온라인에서 각종 추측을 낳았다. 일각에선 오바마 전 대통령이 정부 차원의 음모나 비밀을 암시한 것이 아니냐는 해석도 나왔다.

논란이 확산하자 오바마 전 대통령은 24시간 뒤 자신의 인스타그램 계정을 통해 해명에 나섰다. 그는 “우주는 매우 광대하기 때문에 통계적으로 어딘가에 생명체가 존재할 가능성은 높다”면서도 “재임 기간 외계 생명체가 미국과 접촉했다는 어떠한 증거도 보지 못했다. 정말이다”고 강조했다.

