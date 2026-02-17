'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 발표…"행복해지기로 했다"

배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 결혼을 발표했다.

최준희는 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "이미 많은 분들이 알게 된 만큼 제 입으로 다시 한 번 제대로 말씀드리고 싶다. 저 시집간다"며 장문의 글을 올렸다.

배우 고(故) 최진실의 딸 최준희. 최준희 인스타그램

그는 "저에게 가족은 늘 쉽지 않은 단어였다. 우울하기만 했던 유년기를 지나며 언젠가 따뜻한 울타리를 만들고 싶다고 오랫동안 다짐해왔다"며 "이제는 누군가의 딸이 아닌 한 사람의 아내로서 그리고 앞으로 만들어갈 저만의 새로운 가족과 함께 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가보려 한다"고 전했다.

예비 신랑에 대해선 "비연예인이라 조심스럽다"며 "확인되지 않은 이야기나 억측은 자제해주시길 부탁드린다. 저에게도 그 사람에게도 소중한 일상"이라고 당부했다.

이어 "갑작스러운 소식에도 따뜻한 축복과 응원을 보내주신 모든 분들 정말 감사하다"며 "이번 일로 잠깐 마음이 흔들렸지만 그래도 결국 저는 사랑을 선택했고 행복해지기로 했다. 앞으로의 제 앞날은 제가 직접 더 따뜻하게 가꾸어 가겠다"고 말했다.

최준희는 또 추측성 보도를 지적하며 "원래는 제 속도에 맞춰 천천히 그리고 가장 예쁜 방식으로 전하고 싶었던 소식이 있었다. 그런데 제 동의 없이 사실 확인도 되지 않은 기사로 먼저 알려지게 됐다"고 했다.

그러면서 "조회수보다 중요한 건 사람의 삶이라고 생각한다. 제 결혼으로 인해 가족 중 누군가가 상처받거나 피해를 보는 일이 없었으면 좋겠다. 제 결혼은 자극적인 콘텐츠가 아니라 제 인생"이라고 강조했다.

2003년생인 최준희는 고(故) 최진실의 딸로, 현재 인플루언서로 활동 중이다.

