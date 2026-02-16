LG디스플레이 ‘OLED·AX’ 승부수 통했다… 올해는 더 좋다

지난해 연간 흑자를 기록하며 오랜 부진을 끊어낸 LG디스플레이가 반등할 채비를 마쳤다. 본격적인 ‘이익 성장기’에 진입한다는 목표다. 올해 영업이익 1조 원 클럽 복귀까지 전망된다. 정철동 사장이 강조했던 ‘일등 기술’과 ‘AX(AI 전환) 기반 원가 혁신’이 실질적인 재무 성과로 증명되고 있다는 평가다.

증권가에서도 2026년 실적 전망치를 일제히 상향하고 있다.

김소원 키움증권 연구원은 2026년 영업이익을 1조3306억원으로 전망하며 “고부가 제품 중심의 사업 구조 안정화 효과와 함께 가파른 이익 개선할 것”이라고 설명했다. 강민구 IBK증권 강민구 연구원은 LG디스플레이가 통상 반복해오던 상저하고(상반기 저수익, 하반기 고수익)의 흐름을 끊고 상반기에도 영업 흑자를 낼 것으로 판단했다. 역시 연간 영업이익 1조 이상을 예상, 대부분 증권사들이 연간 1조원을 넘어설 것으로 전망하고 있다.

장수명·고휘도·저전력 등 성능을 갖춘 LG디스플레이의 ‘텐덤 WOLED’. LG디스플레이 제공

◆ ‘OLED 비중 61%’… 매출 줄어도 영업이익은 더 증가했다.

LG디스플레이의 연간 흑자전환이 의미가 큰 이유는 일시적 반등이 아니라서다. 단순 비용 절감과 같은 ‘쥐어짜기’식 흑자가 아니다. 회사 체질 개선으로 성과로 이뤄낸 성과다. 향후에도 안정적인 실적을 기대해 볼 수 있다.

가장 눈에 띄는 변화는 매출 구조다. 전체 매출 내 OLED 제품 비중이 역대 최고 수준인 61%를 기록했다. 2020년 32%에 불과했던 OLED 매출 비중이 지속적으로 높아진 결과다. 전사 매출의 절반 이상이 OLED에서 발생한다. 저수익 제품대신 기술경쟁력을 기반으로 진입장벽을 구축한 OLED제품에 집중함으로써 수익성을 확실히 끌어올렸다. 덕분에 지난해 4월 대형 LCD 사업을 종료하면서 전체 매출이 소폭 감소했음에도 불구하고 영업이익은 전년 대비 1조원 이상 개선할 수 있었다.

◆AX(AI 전환)로 원가 혁신 가속화

수익 구조 강화의 또 다른 축은 원가 혁신이다. 그리고 지난해 원가 혁신의 새로운 힘은 전사적인 ‘AX’ 였다.

정 사장은 올해 핵심 과제로 ‘AX 실행 가속화’를 내걸었다. LG디스플레이는 2025년 AX 도입으로 한 해 동안 비용 약 2000억원 이상을 개선하고, AI어시스턴트 시스템을 자체적으로 구축함으로써 외부 설루션 도입 대비 100억원 이상의 비용을 절감하는 성과를 냈다.

올해는 AX 문화 확산으로 3년 내 전사 생산성을 30% 이상 끌어올린다는 계획이다. 이는 외부 변동성에 관계없이 안정적으로 수익을 내는 체질을 만드는 핵심 전략이다.

◆2026년 TV 시장 정체지만 오히려 LGD에게는 기회

데보라 양 옴디아 수석 연구원은 보고서를 통해 올해가 TV업계 ‘생존의 해’가 될 것이라고 진단했다. ‘대형 화면이나 프리미엄 전략이TV 시장의 성숙도를 극복하는 핵심 성장 전략’이라고 강조했다.

이에 고사양 제품인 OLED를 기반으로 프리미엄 시장부터 보급형까지 저변을 넓히려는 LG디스플레이에게는 기회가 될 것으로 전망된다. 현재 프리미엄 TV 시장에서 입지가 확실한 OLED 패널은 전세계에서 한국이 유일하게 양산 가능하다. 그 중에서도 LG디스플레이가 83% 이상의 점유율을 차지하고 있는 시장이다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 전체 TV시장 수요가 정체되어 있는 상황임에도 불구하고, OLED TV 시장 규모(출하량 기준)가 올해 680만대에서 내년 730만대로 늘어나며, 2030년에는 770만대에 이를 것으로 보인다.

또한 올해 상반기 밀라노 동계 올림픽, 북중미 월드컵 등 굵직한 대형 스포츠 이벤트가 예정되어 있는만큼 OLED TV 수요에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

지난 실적발표 컨퍼런스콜에서 김종덕 LG디스플레이 대형기획관리담당 상무는 올해도 대형 OLED 성과 확대를 자신했다. 이날 밝힌 2025년 대형 OLED 패널 출하는 600만대 중반 수준으로, 전년 대비 약 8% 성장했다. 올해는 2025년 대비 10% 더 성장한 700만대 초반 수준을 목표로 성과를 지속 확대할 계획이다.

LG디스플레이의 게이밍 모니터용 OLED. LG디스플레이 제공

◆지난해보다 1.5배 커진다… 게이밍 OLED로 쏠리는 시장

특히 게이밍용 OLED 모니터 시장이 가파르게 성장할 것으로 전망되며 LG디스플레이의 출하 확대도 기대된다.

옴디아는 최근 보고서를 통해 모니터 OLED 출하량은 2025년 340만 대에서 2026년 540만 대로 59.2% 급증할 것으로 전망했다. 또한 2026년에는OLED 모니터 수요는 24% 늘어나 프리미엄 게이밍 모니터 시장에서의 위치를 공고히 할 것이라 전망했다. 윈도우 10 지원 종료와 AI PC 출시로 고성능 그래픽·고주사율 환경을 요구하는 교체 수요가 몰리면서, 응답속도·명암비·HDR에서 우위인 OLED가 게이밍용 주력 패널로 올라선다는 분석이다. 수익성 악화로 정체되는 LCD 모니터(–1.6%)와 대조적으로, OLED 모니터는 출하(+59.2%)·수요(+24%) 모두가 한 방향으로 밀어주고 있는 시장이다.

LG디스플레이 관계자는 “고성능 GPU, 고해상도 게임 콘텐츠 등이 끊임없이 등장하면서 세트사에서도 디스플레이에 대한 교체 수요가 높다”라며, “그동안 대형 OLED에서 쌓아온 노하우를 바탕으로 모니터용 OLED 사업을 강화할 계획”이라고 밝혔다.

김종배 현대차증권 연구원은 “글로벌 TV 시장 역시 회복세가 지연되고 있으나, OLED 모니터 수요가 빠르게 증가하고 있는 것에 주목할 필요가 있다”며 “OLED 모니터는 지난해 연간 64% 증가한 것으로 추정되며, 올해 역시 연간 60% 증가세를 유지하며 TV 세트의 부진을 상쇄할 수 있을 것”이라 예상했다.

◆메모리 공급 이슈에도 굳건한 아이폰 입지

메모리 수급 불균형에 따른 ‘칩’ 가격 상승으로 상당수 전자업체가 어려움을 겪고 있지만 애플은 영향을 덜 받을 전망이다. 공급망이 안정적이고 평균 단가가 다른 브랜드 대비 높기 때문이다. 원가 상승 부담이 상대적으로 덜할 것이라고 업계는 보고 있다.

옴디아에 따르면 지난 해 글로벌 스마트폰 출하량은 약 12억5000만대로 집계됐다. 이 가운데 아이폰 출하량은 약 2억4000만대로, 연간 기준 사상 최대 수준이다. 출하량 기준으로 애플이 글로벌 스마트폰 시장 1위를 기록했다. 이에 따라 애플에 패널을 공급하는 LG디스플레이의 전망도 밝다.

김종배 연구원은 “신모델에서 중국 경쟁업체가 부진하고, 상위 라인업 출시 비중이 확대됨에 따라 LG디스플레이 P-OLED 출하량은 5% 상승하는 등 개선세를 이어갈 것”으로 전망했다.

정원석 iM증권 연구원도 “주력 고객사의 첫 폴더블 스마트폰 출시로 기존 바 타입 스마트폰 내 동사의 점유율이 상승할 것으로 예상된다. 이에 따라 패널 출하량은 견조한 흐름을 유지하며 안정적인 수익성을 확보할 것”이라고 말했다.

