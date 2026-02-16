“5000원 화장품 괜찮을까?”… ‘다이소 열풍’에 불붙은 뷰티업계 ‘초저가 경쟁’

고물가 시대 ‘가성비 제품’을 찾는 수요가 증가하자 뷰티업계에서 5000원 이하의 ‘초저가 제품’ 출시가 이어지고 있다. 성분과 제형, 콘셉트를 초저가·소용량으로 출시해 시장 반응을 체크할 수 있을 뿐 아니라 신규 소비자 유입 효과도 거둘 수 있다. 최근에는 패션 플랫폼 브랜드도 초저가 화장품 시장에 도전장을 던졌다.

◆5000원 이하 화장품 ‘인기’

16일 뷰티업계에 따르면 아모레퍼시픽은 다이소에서 ‘미모 바이 마몽드’, ‘에뛰드 플레이 101’, ‘프렙 바이 비레디’ 등 5000원 이하 기초와 색조 제품을 선보이고 있다.

프렙 바이 비레디의 경우 작년 6월 다이소에 입점하고서 제품이 출시 석달 만에 10만개 넘게 판매되며 ‘맨케어’ 카테고리에서 판매량 1위를 기록했다.

아모레퍼시픽 관계자는 “초저가 시장 확대에 대응하는 것을 목표로, 국내와 해외 시장을 아우른 다양한 채널에 진출하는 것을 검토하고 있다”고 말했다.

LG생활건강은 초저가 뷰티 브랜드로 이마트 전용 ‘글로우:업 바이 비욘드’와 다이소 전용 ‘CNP 바이 오디-티디’를 운영하고 있다.

글로우:업 바이 비욘드의 제품은 작년 4월 브랜드 출시 당시 8개였지만 현재 18개까지 늘었다. 필리핀과 베트남, 몽골 등 해외에서도 판매하고 있다.

LG생활건강 관계자는 “가성비 제품을 찾는 고객의 눈높이에 맞춰 준비한 브랜드로, 실제 고객 반응이 좋다”며 “글로우:업 바이 비욘드는 지난달까지 48만개 이상 판매됐고 CNP 바이 오디-디티는 MZ세대(1980년대 초∼2000년대 초 출생) 고객 사이에서 관심이 높다”고 말했다.

애경산업은 다이소에서 매장 주요 고객층인 ‘잘파세대’(Z세대+알파세대)를 겨냥해 메이크업 브랜드 ‘투에딧’과 기능성 제품 브랜드 ‘에이솔루션’ 등을 내놨다.

화장품 제조자개발생산(ODM) 기업인 코스맥스는 최근 고객사들의 초저가 상품 출시 의뢰가 증가하고 있다고 밝혔다.

한 뷰티업체 관계자는 “물가 상승과 경기 둔화가 지속될 가능성이 높은 상황에서 초저가 상품은 소비자들의 관심을 끌기 위한 핵심 카테고리로 성장할 것”이라며 “각 기업은 앞으로 초저가 상품을 확대할 것으로 보인다”고 말했다.

◆패션 플랫폼도 초저가 화장품 도전

패션 플랫폼 무신사는 자체 브랜드(PB) ‘무신사 스탠다드 뷰티’를 앞세워 초저가 화장품 시장에 도전장을 던졌다. 다이소가 촉발한 1000~5000원대 초저가 화장품 경쟁이 격화할 전망이다.

무신사 스탠다드는 12일 서울 양천구 현대백화점 목동점에 ‘무신사 스탠다드 목동점’을 열고, 매장 내에 ‘무신사 스탠다드 뷰티’ 단독 오프라인 매장을 함께 선보였다. 무신사가 초저가 뷰티 PB를 위한 전용 오프라인 채널을 여는 것은 처음이다.

약 30㎡ 규모의 단독 매장에서는 스킨케어를 중심으로 한 핵심 전략 상품 20종을 집중 선보인다. 소비자가 제형과 향을 직접 체험할 수 있도록 공간을 구성한 것이 특징이다.

무신사는 2021년 뷰티 PB를 처음 선보였으나, 지난해 코스맥스와 전략적 업무협약(MOU)을 체결한 이후 초저가·가성비 제품 중심으로 전략을 전환했다. 이에 따라 1만 원 미만 가격대의 스킨케어 제품군을 지속 확대하고 있다. 아울러 무신사는 다른 뷰티 PB 브랜드는 색조 중심으로 차별화해 운영할 방침이다.

