“이 설음식, 몇 ㎉죠?”…유통家, 맛보다 ‘숫자’ 먼저 보는 식탁 위 혁명

외식 현장에서 음식의 영양 성분을 사전에 공개하는 움직임이 새로운 소비 기준으로 자리 잡고 있다.

현대그린푸드 제공

16일 업계에 따르면 이러한 ‘숫자 마케팅’은 급식, 가정간편식(HMR), 가공식품, 편의점 전반으로 빠르게 번지고 있다. 과거 ‘맛·양·가격’이 주도하던 식사 결정권이 이제는 ‘칼로리와 영양 밸런스’로 이동하면서, 유통업계도 판을 다시 짜는 모습이다.

단체급식 시장은 단순한 배식을 넘어 ‘개인 비서’ 단계로 진입했다. 현대그린푸드는 구내식당 메뉴의 칼로리 표기를 넘어, 개인별 영양 상태를 분석해 맞춤 식단을 제안하는 ‘그리팅 오피스’를 운영 중이다. 전문 영양사가 체성분 검사를 토대로 개인에게 적합한 급식이나 케어푸드를 제안하는 방식인데, 이용 고객사가 2022년 37곳에서 최근 68곳으로 2배 가까이 늘었다. 급식이 ‘한 끼 때우기’에서 ‘건강 관리’로 변모하고 있음을 뜻한다.

가정간편식 시장에서는 ‘죄책감 없는 한 끼’가 핵심 경쟁력이다. 풀무원은 ‘지구식단 저당 중화면’ 라인업을 강화하며 볶음짬뽕과 유니짜장면을 영양 설계 중심으로 리뉴얼했다. 고열량의 대명사인 중식에서 당과 나트륨을 덜어내 ‘부담 없는 식사’라는 점을 강조했다.

오뚜기 역시 ‘가뿐한끼’ 브랜드를 통해 곤약밥, 곤누들 등 칼로리를 아예 브랜드명과 전면에 내세웠다. 소비자가 포장지의 숫자만 보고도 즉각적인 구매 결정을 내릴 수 있도록 유도한 것이다.

편의점도 예외는 아니다. CU는 저당·저염·고단백 콘셉트의 ‘더건강 간편식’ 시리즈로 누적 판매량 320만개를 돌파했다. 김밥이나 샌드위치 표면에 당류와 단백질 수치를 명확히 표기하자, 건강에 민감한 MZ세대가 즉각 반응했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지