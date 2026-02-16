'왓 이즈 유어 러브 송?'…방탄소년단, 전 세계에 던진 질문

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 전 세계 곳곳에서 캠페인 '왓 이즈 유어 러브 송?(WHAT IS YOUR LOVE SONG?)'을 진행했다고 소속사 빅히트 뮤직은 15일 밝혔다.

앞서 성수역 인근 건물 외벽에 해당 문구가 떠올랐다. 뉴욕 맨해튼 타임스퀘어 대형 전광판과 이스트 빌리지, 소호, 브루클린 거리 곳곳에도 같은 질문이 적힌 대형 포스터가 걸렸다. 런던 최대 규모의 기차역 워털루와 브리지 역에는 대형 LED를 통해 이 문장이 송출됐다.

세계 주요 도시를 장악한 대규모 캠페인은 그간 주체가 공개되지 않아 궁금증을 키웠다. 소셜 미디어에는 다양한 추측이 이어졌고 질문의 의미를 두고 각종 해석이 쏟아졌다.

베일에 싸여 있던 캠페인의 주인공이 방탄소년단이었다. 지난 14일 서울 코엑스에는 밸런타인 데이를 맞아 장미로 가득 채운 아트월이 설치됐다.

빅히트 뮤직은 "사랑을 상징하는 붉은 장미는 각 도시에 걸렸던 문구를 상기시켰다. 시민들이 벽에 꽂힌 꽃을 모두 가져가자 장미 뒤에 가려져 있던 '왓 이즈 유어 러브 송 ?'이라는 질문과 방탄소년단의 로고가 모습을 드러냈다. 그동안 전 세계를 물들였던 이 질문은 방탄소년단의 신보 관련 이벤트였다.

이번 프로모션은 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 메시지를 전달하기 위해 기획된 글로벌 캠페인이다. 신보는 팀의 정체성과 깊은 사랑 같은 보편적인 감정을 다룬다. 방탄소년단은 깊은 사랑의 감정에서 착안한 이번 질문을 전 세계에 던졌다. 각자가 간직한 '러브 송'을 떠올리면서 앨범의 정서를 자연스럽게 체감하도록 했다.

빅히트 뮤직은 "'러브 송'은 단순한 사랑 노래를 넘어 많은 이들이 자신의 추억을 떠올리고 위로와 힘을 얻는 노래다. '왓 이즈 유어 러브 송?'이라는 질문이 각자의 마음속에 있는 노래를 떠올리는 계기가 되기를 바랐다"라고 캠페인의 의미를 설명했다.

이번 캠페인은 오는 22일까지 새로운 방식으로 전개된다. 서울, 뉴욕, 런던 곳곳에 부착된 포스터의 QR 코드를 스캔하면 캠페인 사이트에 자신의 '러브 송'을 남길 수 있다.

방탄소년단은 오는 3월20일 오후 1시 '아리랑(ARIRANG)'을 발매한다. 다음 날인 21일에는 광화문 광장에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)'을 연다. 이 무대는 넷플릭스에서 생중계된다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지