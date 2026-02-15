국힘 “당비 납부하는 당원 110만명 넘어…장동혁 체제 이후 47% 늘어”

“책임당원 수도 92만명으로 역대 최대”
국민의힘은 15일 장동혁 대표 체제가 들어선 이후 당비를 내는 당원의 수가 47.7% 늘어나면서 110만명을 넘어섰다고 밝혔다.
정희용 사무총장은 이날 자신의 페이스북에 “2월 11일 기준 당비 납부 당원 수는 110만8965명으로 지난해 8월 26일 전당대회(75만1030명)와 비교해 약 35만7935명이 증가했다”고 적었다.
이어 “책임당원 수 역시 전당대회때 72만9374명에서 92만4182명으로 19만4808명이 증가하면서 역대 최대"라며 "당원 여러분들과 국민 여러분께서 우리 당에 보내주신 관심의 결과”라고 했다.
정 사무총장은 “지난 1월 6·3 지방선거일까지 국회의원 후원회 계좌를 닫았다”며 “뇌물 공천, 검은 후원금 악습 관련 민주당 인사들의 뉴스로 불편해하는 국민들께 보여드리는 ‘돈공천 OUT(아웃)’이라는 엄중한 약속”이라고 말했다.
그러면서 “스스로에게 엄격할 때 비로소 공정의 가치는 바로 설 수 있다고 믿는다”며 “다시 한번 우리 당에 보여주시는 관심에 감사드리며 깨끗한 정치로 보답하겠다”고 덧붙였다.
