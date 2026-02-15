“홍삼 말고 이거 없나?”…뻔한 설 선물 지루한 당신에게 드립니다

해마다 돌아오는 설 명절이면 선물 꾸러미를 두고 깊은 고민에 빠지곤 한다. 홍삼이나 인삼, 통조림 세트처럼 늘 보던 ‘아는 맛’도 좋지만, 왠지 올해는 조금 더 센스 있고 트렌디한 선물을 건네고 싶은 마음이 앞선다. 최근 건강에 대한 관심이 어느 때보다 높아지면서, 거창한 차림상보다 일상 속에서 간편하게 건강을 챙길 수 있는 ‘한 병’ 형태의 건강기능식품이 새로운 명절 풍경으로 자리 잡고 있다.

일화 제공

특히 물 없이도 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있는 이중제형(캡슐+액상) 제품들은 바쁜 현대인들에게 그야말로 ‘취향 저격’이다. 세련된 패키지로 받는 사람의 기분까지 고려한 것은 물론, 일상의 활력을 즉각적으로 끌어올려 주는 실속까지 갖췄다. 이번 설, 주는 사람의 안목과 받는 사람의 건강을 동시에 만족시킬 ‘액상 샷’ 건강기능식품들을 한데 모았다.

15일 유통업계에 따르면 식음료 건강기업 일화는 MZ세대 사이에서 각광받는 아침 건강 루틴인 올리브유, 레몬즙, 애사비(애플사이다비니거)를 한 번에 섭취할 수 있는 ‘당앤핏 올리브 레몬 애사비샷’을 선보였다. 해당 제품은 하루 한 병으로 간편하게 건강을 챙길 수 있다는 점에서 설 명절 건강 선물로 주목받고 있다.

올리브 레몬 애사비샷은 캡슐과 액상을 한 번에 섭취할 수 있는 이중제형 설계로, 1병 기준 캡슐 두 알과 25ml 액상으로 구성됐다. 제품 상단에는 산패를 방지한 올리브유 캡슐을 담고, 하단 액상에는 통레몬 1개 분량의 유기농 NFC 레몬착즙액과 국내산 사과초모식초 5000mg, 사과 농축액을 더했다.

동아제약의 독일 멀티비타민 브랜드 ‘오쏘몰 이뮨’도 설 명절을 맞아 프로모션을 진행한다. 오쏘몰 이뮨은 독일 건강기능식품 제조·판매사 오쏘몰(Orthomol)이 선보인 이중제형 멀티비타민으로, 총 18종의 영양성분 중 14종을 액상 제형에 담은 것이 특징이다. 비타민C와 비타민B, 아연, 나이아신 등 미량영양소를 한 번에 섭취할 수 있다.

오쏘몰 설 기프트 패키지는 네이버 브랜드스토어를 통해 만나볼 수 있으며, 특히 기프트 패키지는 오쏘몰의 시그니처 컬러인 네이비를 바탕으로 고급스러운 패턴 디자인을 적용해 명절 선물용으로 적합한 구성과 디자인으로 선보였다.

종근당건강의 프리미엄 비타민 브랜드 ‘아임비타’의 대표 제품인 ‘아임비타 멀티비타민 이뮨샷’도 실속 있는 명절 선물로 인기다.

액상·캡슐·정제 3중 복합 제형으로 구성된 해당 제품은 DSM사의 유럽산 프리미엄 비타민을 100% 사용하며, 비타민 10종과 미네랄 7종, 베타카로틴을 포함한 총 18종의 영양소를 최적의 배합으로 설계했다. 특히 비타민B군을 1일 섭취량기준 최대 4000% 담은 고함량 프리미엄 제품이다.

