한국 쇼트트랙 여자계주 결승진출…최민정·김길리·노도희는 1000m 예선 통과

한국 쇼트트랙 여자 계주 대표팀이 조 1위로 준결승을 통과하며 결승에 올라 8년 만의 금메달을 정조준한다.

한국 선수들이 15일 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 준결승에서 조 1위에 올라 결승에 진출한 뒤 기뻐하고 있다. 밀라노=뉴시스

최민정, 김길리(이상 성남시청), 이소연(스포츠토토) 심석희(서울시청)가 팀을 이룬 한국은 15일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 계주 3000m 준결승 2조에 나서 4분4초729의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과하며 각 조 상위 2개 팀에 주어지는 결승 티켓을 획득했다.

캐나다, 중국, 일본과 경쟁한 한국은 레이스 중반까지 캐나다에 이어 2위를 유지하다가 결승선 10바퀴를 남기고 주장 최민정이 인 코스를 노리는 역주를 펼쳐 선두로 올라섰다. 그러나 3번 주자인 이소연이 결승선 6바퀴를 남기고 중국에 추월을 허용하면서 2위로 내려왔다.

바통을 이어받은 심석희는 2위 자리를 잘 지켰고, 이후 최민정을 힘껏 밀어주며 속도를 높였다. 그러자 최민정은 결승선을 3바퀴를 남기고 다시 인 코스를 파고들어 중국을 따돌리며 선두를 꿰찼다. 이어 마지막 주자 김길리가 2위 그룹을 따돌리며 가장 먼저 결승선을 통과했다. 캐나다는 레이스 막판 중국을 제치고 2위를 차지해 결승에 진출했다. 1조에서는 네덜란드와 이탈리아가 각각 1·2위로 결승에 올랐다.

한국은 역대 8차례 열린 올림픽 쇼트트랙 여자 3000ｍ 계주에서 금메달 6개와 은메달 1개를 땄다. 1994 릴레함메르 대회부터 4연패를 거둔 뒤 2010 밴쿠버 대회 결승에서 가장 먼저 결승선을 통과했으나 석연치 않은 판정으로 실격됐다. 메달이 걸린 여자 3000ｍ 계주 결승은 19일에 열린다.

한편 최민정과 김길리, 노도희(화성시청)는 대회 1000ｍ 예선을 가볍게 통과했다. 최민정은 예선 5조에서 1분26초925의 기록으로 1위에 올라 준준결승 티켓을 획득했다. 최민정은 1000m 기록은 이날 경기에 나선 32명의 선수 중 가장 빨랐다.

김길리는 8조에서 1분29초656의 기록으로 1위에 오르며 예선을 통과했다. 노도희는 2조에서 1분30초 097의 기록으로 하너 데스멋(벨기에)에 이어 2위로 예선을 통과했다. 여자 1000ｍ 메달 레이스는 16일에 열린다.

