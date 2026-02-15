“한국으로 반품하라”…토사구팽 린샤오쥔(임효준)? 중국인들 대폭발

“한국으로 반품하라.”

린샤오쥔(한국명 임효준)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 연이어 부진한 성적을 내놓고 있는 가운데, 중국 팬들의 분노가 극에 달하고 있는 모습이다. 8년 만에 올림픽 출전의 꿈을 이룬 린샤오쥔이 기대와 달리 선전하지 못하자, 중국 팬들로부터 거센 비난을 받고 있다.

중국 쇼트트랙 국가대표 린샤오쥔(한국명 임효준)이 10일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성 2000m 계주 결승에서 4위를 기록한 후 베뉴를 빠져나가고 있다. 밀라노=뉴스1

린샤오쥔은 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 남자 1000m 준준결승에 출전해 1분25초782의 기록, 5명 중 꼴지를 기록했다. 스타트부터 밀렸고, 레이스 내내 선두 그룹을 따라잡지 못하는 부진한 모습을 보였다. 승부처에서 특유의 폭발적인 스피드로 인코스를 파고들던 과거 ‘임효준’의 모습은 찾아보기 힘들었다. 앞선 남자 1000m 예선에서 상대 선수의 페널티가 인정되며 어드밴스를 받고 예선을 통과했지만, 곧바로 탈락하는 수모를 겪은 것이다.

반면 함께 레이스를 펼쳤던 임종언(19·고양시청)은 준준결선 통과, 결승전 3위로 동메달을 따내는 ‘쾌거’를 달성했다. 임종언은 최근 언론 인터뷰에서 어릴 적 롤모델이 ‘임효준’(린샤오쥔)이었다고 밝힌 바 있다. 경쟁 상대로 만난 자신의 롤모델인 린샤오쥔을 보란 듯 뛰어넘어 눈길을 끌었다. 국내뿐 아니라 해외 언론도 이러한 사실에 주목해 많은 보도를 쏟아냈다.

이와 달리 린샤오쥔의 부진한 성적은 이번 올림픽 내내 지속됐다. 앞선 혼성 2000m 계주에서도 그는 예선만 뛰고 준결승과 결승에서는 벤치를 지키는 그야말로 굴욕적인 상황이 연출됐다. 당시 중국 코치진의 ‘린샤오쥔 패싱’ 논란이 일기도 했지만, 1000m 경기를 통해 그러한 논란이 사실상 일축된 것으로 보인다. 기대와 달리 린샤오쥔이 부진한 경기력을 연이어 보이자 중국 여론도 심상치 않은 모습이다.

중국 쇼트트랙 선수 린샤오쥔(한국명 임효준)이 12일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 준준결승에서 탈락한 후 아쉬워하고 있다. 밀라노=뉴스1

중국 매체 소후닷컴은 “최하위로 반항조차 없었다. 영웅의 노쇠, 전성기를 중국 쇼트트랙에 바치지 못한 아쉬움”이라는 제하의 기사에서 린샤오쥔을 혹평했다. 이 매체는 “린샤오쥔은 경기 내내 속도를 끌어올리거나 자리다툼을 벌이는 장면이 드물었다. 맞서는 자세를 꺼내 보이지 못했다. 과거 그의 모습을 아는 관중들 입장에선, 영웅의 노쇠라는 탄식을 피하기 어렵게 만들었다”고 짚었다.

중국 시나스포츠 역시 “린샤오쥔은 추월할 기회조차 잡지 못하고 최하위로 끝났다”면서 박한 평가를 내놨다.

중국 현지 SNS에선 린샤오쥔을 겨냥한 비난글이 쇄도하고 있다. 중국 팬들은 “비싼 돈 들여 데려왔는데 결과가 이게 뭐냐”, “한국으로 반품하라(반납하라)” 등의 글을 남기며 분노를 표했다. 자신을 향한 비난 여론이 거세지자, 린샤오쥔은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “끝까지 응원해 달라”는 짤막한 글귀를 남겼다.

린샤오쥔(당시 임효준)은 2019년 6월 훈련 도중 동성 후배 선수의 바지를 내리는 장난을 쳤다가 대한빙상경기연맹에서 선수 자격 1년 정지 중징계를 받았다. 법정 공방을 벌여 결국 무죄를 선고받았으나, 재판 과정에서 2022 베이징 동계올림픽에 출전하겠다며 임효준은 이미 중국 귀화를 선택한 뒤였다.

린샤오쥔은 중국 귀화 후에도 실력은 변함이 없었다. 그는 2023~2024 세계 선수권에선 3관왕을 차지하며 중국 쇼트트랙 간판 선수가 됐다. 훈훈한 외모도 인기에 한몫을 했다.

하지만 한 선수가 국적을 바꾼 후 올림픽에 출전하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 가능했다. 국적까지 바꾸며 올림픽 출전을 노렸으나 중국 귀화 후에도 린샤오쥔은 2022 베이징 대회에 참가할 수 없었다.

절치부심한 린샤오쥔은 8년 만의 올림픽 출전 꿈을 이뤘지만, 부진한 성적표를 받아들면서 곤욕을 치르고 있다. 그가 남은 경기에서 극적인 반전을 보여주지 못한다면, ‘실패한 귀화’라는 평가를 피하기 어려울 것으로 보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지