말 어눌·얼굴 처지면 즉시 119… 연휴 과음·과식, 뇌졸중 위험 키운다

명절 연휴는 오랜만에 가족을 만나고 휴식을 취하는 시간으로 여겨지지만, 과음과 과식, 수면 부족이 겹치면서 오히려 건강 위험이 커지는 시기이기도 하다. 특히 생활 리듬이 급격히 흐트러지는 연휴 기간에는 뇌혈관 질환 위험이 높아질 수 있어 각별한 주의가 필요하다. 전문가들은 고혈압·당뇨병 등 만성질환을 가진 사람이라면 단순한 피로 증상으로 넘기지 말고 뇌졸중 전조 신호를 살펴야 한다고 강조한다.

명절 연휴 기간 뇌혈관 질환 위험이 높아질 수 있어 각별한 주의가 필요하다. 위 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 제미나이 생성 이미지

16일 의료계에 따르면 뇌졸중은 뇌혈관이 막히거나 터지면서 뇌 조직으로의 산소 공급이 중단되는 질환이다. 혈관이 막히는 허혈성 뇌졸중(뇌경색)과 혈관이 터지는 출혈성 뇌졸중(뇌출혈)으로 나뉜다. 흡연, 비만, 짠 음식 위주의 식습관 등도 혈관 손상과 협착을 유발하는 주요 위험 요인으로 꼽힌다. 특히 별다른 전조 없이 갑자기 증상이 나타나는 경우가 많다는 점이 특징이다.

특히 명절 연휴에는 과음이나 과식, 스트레스 증가 등으로 응급실 내원 환자가 늘어나는데, 뇌졸중은 응급실을 찾는 중증 응급질환 가운데 큰 비중을 차지하는 질환이다. 연휴 동안의 생활 습관 변화가 혈관에 부담을 주며 발생 위험을 높일 수 있다. 경희대병원 신경과 우호걸 교수는 “건강한 성인은 며칠간의 생활 패턴 변화가 큰 문제로 이어지지 않을 수 있지만, 고혈압·당뇨병·고지혈증 등 고위험군은 혈압과 혈액 점도의 급격한 변화가 뇌졸중의 촉발 요인이 될 수 있다”고 말했다.

우 교수는 “한쪽 얼굴이나 팔·다리의 마비, 언어 장애, 갑작스러운 두통이나 구토 등이 대표적인 증상”이라며 “‘FAST 법칙’을 기억하면 초기 대응에 도움이 된다”고 설명했다.

FAST 법칙은 △F(Face) 웃을 때 얼굴 한쪽이 처지는지 △A(Arm) 양팔을 들었을 때 한쪽 팔이 떨어지는지 △S(Speech) 발음이 어눌하거나 말이 잘 나오지 않는지 △T(Time) 증상이 보이면 즉시 119를 통해 병원으로 이동하는 것을 의미한다. 또한 증상이 10~20분 만에 사라졌더라도 안심해서는 안 된다. 일과성 허혈발작(미니 뇌졸중)일 가능성이 있어, 이후 중증 뇌졸중으로 이어질 수 있기 때문이다. 우 교수는 “피로 탓이라고 넘기지 말고 반드시 정밀 검사를 받아야 한다”고 강조했다.

경희대병원 신경과 우호걸 교수

뇌졸중 치료는 증상 발생 이후 얼마나 빨리 병원에 도착하느냐에 따라 달라진다. 허혈성 뇌졸중의 경우 증상 발생 후 4.5시간 이내 응급실에 도착하면 혈전용해제 투여가 가능하다. 큰 혈관이 막힌 경우에는 혈관을 직접 뚫어 혈전을 제거하는 시술이 시행될 수 있다.

출혈성 뇌졸중은 출혈량과 위치에 따라 치료 전략이 달라진다. 우 교수는 “혈압 조절과 출혈 확산 억제가 우선되며, 필요하면 6시간 이내 수술 여부를 판단해야 한다”며 “골든타임은 기다려도 되는 시간이 아니라 치료를 가능하게 하는 최소한의 시간”이라고 설명했다.

명절에는 기름지고 짠 음식을 많이 섭취하기 쉬운데, 이는 혈액 내 당분과 지방 농도를 높여 혈류를 둔화시키고 뇌졸중 위험을 키울 수 있다. 전문가들은 고위험군이라면 연휴 중에도 식사량과 음주를 조절하고, 평소 복용하던 약을 규칙적으로 유지해야 한다고 조언한다. 우 교수는 “뇌졸중은 가정에서 대처할 수 있는 방법이 없기 때문에 증상이 의심되면 지체 없이 응급실로 이동해야 한다”며 “연휴에는 의료기관 운영이 제한될 수 있으므로 비상진료 의료기관과 응급실 위치를 미리 확인해두는 것이 도움이 된다”고 말했다.

