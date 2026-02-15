“무릎 수술에 체력 저하까지”… 조인성, 40대에 털어놓은 치열한 고백

배우 조인성이 영화 '휴민트'의 뒷이야기와 자신의 연기 철학을 밝혔다.

조인성은 지난 12일 유튜브 채널 'B tv 이동진의 파이아키아'에 출연해 이동진 평론가와 인터뷰를 가졌다.

배우 조인성. 뉴시스

현재 상영 중인 류승완 감독의 영화 '휴민트'에서 국정원 블랙요원 조 과장 역을 맡은 조인성은 캐릭터 구축 과정에 대해 "호텔에서 가만히 고민하다가 아이디어가 생각나면 적기도 하는 등 이미지들을 차곡차곡 쌓아 나갔다"고 설명했다.

그는 냉철한 스파이 역을 맡았음에도 "차가운 사람이 아니라 따뜻하게 상대를 받아들여지게끔 하는, 친구처럼 뭐든지 얘기할 수 있는 안전한 사람이라는 걸 느껴주는 말투로 대화하고 싶었다"고 말했다.

류승완 감독이 주문한 '클래식한 연기'에 대해서는 "잔기술을 쓰지 말고 있는 그대로 담게끔 해달라는 뜻"이라며 "마음속에 감정이 없으면 가짜일 테니, 얼굴로 표현하지 않겠다는 마음으로 촬영에 임했다"고 해석했다.

이날 이동진 평론가는 조인성의 액션에 대해 '매트릭스' '존 윅' 등을 언급하며 호평했다. 이에 조인성은 "사실 액션 연기에 큰 의미를 두지 않는다"라며 "이야기의 흐름 안에서 최선을 다한 몸짓일 뿐이다. 감독님이 액션 연기 때 눈빛이 참 좋다고 하셨는데, 그 표정과 감정이 감독님의 결이 맞았던 것 같다"고 답했다.

함께 호흡을 맞춘 후배 박정민에 대한 애정도 드러냈다. 그는 "중심을 잡는 선배 배우들은 생각할 게 더 많아진다. 반면 후배 배우들은 마음껏 연기하면 되는데, 그 자유로움이 부럽기도 했다. 정민이에게 그런 자유로움을 느끼게 해주고 싶었다"고 전했다.

조인성은 차기작인 나홍진 감독의 '호프', 이창동 감독의 '가능한 사랑'에 대해서도 언급했다.

그는 '호프'와 관련해 "나홍진 감독님과 정말 많이 대화했다. 처음 만났지만 몇 번 같이 작업한 느낌을 주는 감독님이었다"고 했다.

'가능한 사랑'에 대해서는 "정말 많이 배웠던 시간이었다. (전)도연 누나의 연기를 보며 옛날에 제가 배웠던 것들이 떠올라 감격스러웠다. 매일 현장에 나오고 싶을 정도로 즐거움과 에너지가 가득한 현장이었다"고 회상했다.

마지막으로 조인성은 40대 배우로서의 소회에 대해 "변화 속에 잘 적응을 하면서 현재까지 온 것 같다"며 "그사이 무릎 수술도 하고 체력 저하도 느끼지만, 어느 한순간도 최선을 다하지 않은 적은 없다"고 강조했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지