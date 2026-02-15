윤미라, 5성급 호텔 조식권 '플렉스'…"능력 있으면 써야지"

배우 윤미라가 일상을 공개했다.

14일 윤미라의 유튜브 채널에는 '럭셔리 호캉스. 조식부터 디너까지 플렉스한 하루'라는 영상이 게재됐다.

윤미라는 5성급 호텔에 방문해 "호캉스를 하려고 왔다. 가끔 호텔에 와서 조식도 먹고 차도 마신다"고 말했다.

윤미라는 호텔에서 아침을 먹으며 "이제 곧 명절이지 않냐. 정말 고생하신 부인들을 생각해서 명절 끝나고 나서 이런 데 모시고 와서 '당신 고생했어 오늘은 호텔 가서 아침 먹자' 이것도 괜찮을 것"이라고 조언했다.

그는 식사 도중 유효기간이 1년인 연회비 200만원의 멤버십에 가입했다.

윤미라는 조식 40번이 포함됐다는 이야기에 "비싸진 않네. 1년에 200만원 주고 쓰는 것도 괜찮다"고 했다.

그는 호텔에서 저녁 식사도 즐겼다. 윤미라는 "나 혼자 먹기에는 너무 미안할 정도다. 맛있다. 여기 오면 조신하게, 속도를 조정하면서 먹게 된다"며 만족해 했다.

그러면서 "인생 별 거 없다. 능력이 있으면 쓰면서 사는 게 좋다"고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지