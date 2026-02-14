강훈식 “이재명은 합니다…부동산 불패, 우리 정부서 끝낼 것”

강훈식 대통령 비서실장은 14일 부동산 시장 안정화 정책과 관련해 “준비된 정책은 아주 많다”며 “소위 ‘부동산 불패’는 우리 정부에서 끝낸다는 것이 기조”라고 밝혔다.

강 실장은 이날 유튜브 방송 ‘매불쇼’에 출연해 “최근 여론조사에서 이 대통령이 무엇을 잘하고 있는지 첫 번째가 경제·민생, 두 번째가 외교, 세 번째가 부동산 이었다”며 이같이 말했다.

이재명 대통령(왼쪽)과 강훈식 비서실장이 지난 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 뉴시스

그는 “이것은 (부동산 시장 안정화 의지를) 시장이 믿기 시작했다는 것”이라며 “소위 부동산 투자로 돈 벌던 시대는 이제 막을 수 있다는 것을 확인한 과정이 있었고 그 과정은 앞으로도 더 있을 것”이라고 강조했다. 그러면서 “(준비된 정책이) 조세인지 공급인지 물어보시는데, 그 어떤 것도 다 준비돼 있다”며 “이것을 한마디로 표현하면 ‘이재명은 합니다’(실행력을 강조했던 과거 이 대통령의 20대 대선 슬로건)”라고 했다.

이 대통령이 앞장서 부동산 정책 드라이브를 거는 것을 참모들이 만류하지는 않았느냐는 질문엔 “말리지 않았다”며 “‘선거를 앞두고 하면 안 된다’가 아니라 ‘어떻게 하면 됩니까’라는 자세”라고 전했다.

그는 “그동안 한미 통상교섭과 코스피 5,000 돌파 등 성취를 두 번 경험했다”며 “대통령이 이 도전을 어떻게 관철할지, 이 고비를 승부수로 생각하고 성공시켜야 한다는 데 마음이 모인 상태”라고 했다.

이재명 대통령도 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 ‘저는 부동산 시장 정상화를 추구할 뿐, 집을 팔라고 강요하지 않는다’는 제목의 글을 통해 “부동산 투자·투기에 주어진 부당한 특혜를 회수하고, 상응하는 부담을 하게 하려는 것”이라고 밝혔다.

서울의 한 부동산 중개업소에 급매매 물건과 상담환영 문구가 게시되어 있다. 뉴시스

이 대통령은 다주택자 대출 연장 관행에 문제를 제기한 전날 자신의 메시지를 두고 국민의힘 장동혁 대표가 ‘부동산 겁박을 멈추라’고 비판한 발언을 다룬 기사를 함께 첨부했다.

이 대통령은 “자가 주거용 주택소유자는 보호하되, 살지도 않는 투자·투기용 주택이나 다주택 보유자는 무주택 청년과 서민에게 피해를 입히니 그에 상응한 책임과 부담을 지는 것이 공정하다”고 강조했다.

그러면서 “강요하지 않는다. 집은 투자·투기용도 보다 주거용으로 사용하는 것이 바람직하니 그 반대의 선택은 손실이 되도록 법과 제도를 정비할 뿐”이라며 “손해를 감수할지, 더 나은 선택을 할지는 각자의 자유”라고 했다.

한편 이 대통령은 최근 X를 통해 다주택자 양도세 중과 유예 종료, 등록임대주택에 대한 다주택 양도세 중과 제외 혜택 존속 여부, 다주택자 대출 연장 제한 등을 의제로 띄우며 다주택자를 향해 ‘이번 기회에 팔라’는 메시지를 내왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지