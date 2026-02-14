서울→부산 4시간30분…설 첫날 귀성길 정체 완화세

설 연휴 첫날인 14일 오후 들어 고속도로 귀성길 정체가 점차 완화되고 있다. 이날 오후 7시 기준 서울 요금소에서 부산까지는 4시간30분이 걸릴 것으로 예상된다.

한국도로공사에 따르면 울산은 4시간10분, 목포 3시간40분, 대구 3시간30분, 광주 3시간20분, 강릉 2시간40분, 대전 1시간30분이 소요될 전망이다. 오전과 비교하면 예상 소요 시간은 한두 시간가량 줄었다.

설 연휴가 시작된 14일 오후 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선(오른쪽)이 정체를 빚고 있다. 뉴시스

서울 방향 귀경길은 부산 4시간30분, 울산 4시간10분, 목포 3시간40분, 대구 3시간30분, 광주 3시간20분, 강릉 2시간40분, 대전 1시간30분으로 비교적 원활한 흐름을 보이고 있다.

다만 일부 구간에서는 정체가 이어지고 있다. 경부고속도로 부산 방향은 죽전∼신갈 분기점 부근 4㎞, 망향휴게소∼천안 부근 7㎞, 천안 분기점∼천안호두휴게소 부근 10㎞ 구간 등에서 차량이 몰리고 있다. 중부내륙고속도로 창원 방향 역시 여주 분기점∼감곡 부근 10㎞, 낙동 분기점∼상주터널 부근 6㎞ 구간 등에서 차량이 증가하고 있다.

이날 전국 교통량은 488만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 46만대, 지방에서 수도권으로 37만대가 이동할 전망이다.

