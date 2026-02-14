새벽 4시 예불로 시작…선운사 단기출가학교 수행자 모집

새벽 4시 기상 및 예불로 시작하는 불교 수행의 삶을 짧게나마 체험해볼 수 있는 단기출가학교가 4월 선운사에서 열린다.

조계종 제24교구본사 선운사는 제2기 단기출가학교가 4월 3일 고불식을 시작으로 4월 12일까지 열린다고 14일 밝혔다.

선운사 대웅보전. 세계일보 자료사진

조계종이 핵심 주요 과제로 지속해서 각 지역 교구본사를 중심으로 추진중인 출가체험학교(단기출가)는 정식 출가에 앞서 출가 수행자의 생활과 수행을 직접 체험해 보고자 하는 이들을 위해 열린다. 템플스테이나 수련회가 아닌, 실제 출가 수행자에 준하는 일상과 청규를 경험하는 과정이다. 예불, 발우공양, 울력 등의 기본 일상생활과 염불, 참선, 간경 등 수행자의 삶을 직접 익히게 됩니다.

선운사가 공개한 출가학교 일과는 오전 4∼5시 기상 및 예불로 시작한다. 이후 5시부터 40분간 108배 참회 및 초발심자경문 독송이 이어지고 잠시 휴식한 후 6시부터 한 시간 동안 아침공양이 진행된다. 이후 운력 및 도량청소를 마치고 수업 및 예불, 불우공양 등과 자율정진, 암자 순례, 저녁 공양을 거쳐 다시 예불 및 108배를 드리고 저녁 일과를 수행한 후 밤 9시 취침을 하게 된다.

출가수행 희망자, 불교에 관심있는 성인으로 심신이 건강하고, 대중 생활에 지장이 없는 남·여 15명을 모집하는데 선운사주지 경우스님과 총무원 포교부장 정무스님을 비롯해 여러 지도법사 스님들이 법문과 지도를 맡을 예정이다.

