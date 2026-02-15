박정민, 충주맨 퇴사에도 약속 지켰다… '휴민트' 충주 단독 무대인사

영화 ‘휴민트’에서 열연을 펼친 배우 박정민이 영화 홍보 사상 전례 없는 ‘충주시 1인 단독 무대인사’에 참여했다.

박정민이 '충주시 단독 무대인사'에 참여했다. NEW 제공

지난 13일 박정민은 CGV 충주교현, 메가박스 충주연수를 찾아 무대인사를 진행했다.

앞서 ‘충주시’ 유튜브 채널에 출연했던 박정민은 영상에서 공약한 무대인사에 오겠다는 약속을 지킨 것이다.

‘충주맨’ 김선태 주무관은 사직서를 제출한 뒤 장기 휴가에 들어간 것으로 알려졌지만, 그럼에도 불구하고 박정민은 ‘충주맨’과의 약속을 이행해 충주에서 ‘단독 무대인사’를 진행했다.

인사하는 배우 박정민. NEW 제공

이번 무대 인사는 예매 오픈과 동시에 매진을 기록했던 만큼 현장 역시 열기로 뜨거워 영화에 대한 관심을 입증했다.

박정민은 “항상 충주에 와서 무대인사를 하고 싶다는 생각을 했었다. 이번에 좋은 기회로 오게 되어 기쁘다. 앞으로도 출연하는 영화가 있으면 최대한 충주를 찾을 수 있게 노력하겠다”며 “오늘 뮤직비디오 촬영 당시 화사씨가 선물한 옷을 입고 왔다”고 비하인드를 전하기도 했다.

화사가 선물한 옷을 입고 등장한 배우 박정민. NEW 제공

각종 유튜브와 라디오 출연부터 충주시 무대인사까지 완벽한 ‘휴민트’ 홍보조장으로 거듭나고 있는 박정민의 활약은 앞으로도 계속될 예정이다.

한편, ‘휴민트’는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로, 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

