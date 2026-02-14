강삼영 강원교육감 예비후보, 설 연휴 도민들과 접촉면 넓힌다

강삼영 강원도교육감 예비후보는 설 연휴에도 바쁜 일정을 소화하며 강원도민과의 접촉면을 넓힌다.

이달 13일은 삼척 교동 사거리에서 출근길 인사로 시작했다. 이어 동해로 넘어가 전곡노인복지회관에서 배식봉사를 하고 오후에는 동해 북평장에서 시민과 상인들을 만났다. 지역 교육 현안 간담회에 참석하고 퇴근길 인사도 했다.

강삼영 강원도교육감 예비후보가 강릉시장에서 장을 보고 있다. 후보 측 제공

14일은 원주 중앙시장에서 장보기를 시작으로 원주시 곳곳을 다니며 거리 인사를 할 예정이다. 오후에는 두 곳의 간담회에 참석해 시민들 이야기를 듣는다.

15일은 춘천, 홍천, 강릉의 전통시장을 방문할 예정이다. 오전에는 애막골 성당을 방문하여 성당 사목에 동행한다. 오후에는 풍물시장, 그 이후에는 홍천 전통시장과 강릉 전통시장을 방문해 상인들과 시민들에게 인사한다.

설날 전날과 당일인 16일과 17일은 고향인 동해에서 보낼 계획이다. 평소에도 가사 활동에 적극적인 강 예비후보는 이번 명절에도 장보기부터 차례 음식까지 직접 차례상을 차릴 예정이다.

설 당일에는 차례와 성묘를 마친 후 친척과 지역 어르신을 찾아뵐 예정이다. 오후에는 친인척 당구대회를 열어 오랜만에 가족, 친인척들과 단란한 시간을 보낼 계획이다.

연휴 마지막 날인 18일에는 강릉에서 일정을 시작한다. 지난 10일 강릉 중앙시장에서 설맞이 전통시장 장보기 행사에 참여한 강 후보는 이날은 450년 역사를 자랑하는 강릉 위촌리 도배례에 참석한다.

이어 교육 현안 간담회에 참석하여 강릉 지역 교육 문제를 경청하는 시간을 가질 예정이다. 19일(목)은 원주에서 아침 출근 인사로 시민들과 만날 예정이다.

