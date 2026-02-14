백악관, '마스가' 계획 청사진 발표…"韓日과 협력"

한미 조선 협력에 대한 기대감이 지속되는 가운데, 도널드 트럼프 미국 행정부가 조선업 재건을 위한 청사진을 13일(현지 시간) 제시했다.

미 백악관은 이날 이 같은 내용의 '미국 해양 행동 계획(America's Maritime Action Plan)'을 발표했다.

백악관은 해당 문건에서 "미국은 미 조선 재건 문제와 관련해 한국, 일본과의 역사적인 협력을 지속하고 중국과 조선 능력에 대한 협의를 지속할 것이다"고 설명했다.

지난해 한미 무역합의를 체결한 이후, 미국 정부가 한국과의 조선업 협력을 명문화한 문건을 발표한 것은 이번이 처음이다. 사실상 한미 '마스가(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again)' 협력을 위한 근거를 마련한 모습이다.

특히 이번 문건에는 미국 조선업 재건을 위해 동맹국들과 협력 필요성을 명시했다.

백악관은 "미국 해운 산업 강화를 위해 국제 및 산업계 파트너십을 활용해야 한다"며 "동맹국 및 파트너국들과 긴밀한 협력을 통해 무역정책을 조율해 미국 해운 산업에 대한 투자를 증진할 수 있다"고 적었다.

또한 "미 동맹국 및 무역 파트너국과 협력은 국내 조선업 진흥과 같은 핵심 목표에 부합하는 정책 수립을 보장한다"고 덧붙였다.

