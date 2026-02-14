‘충주맨’ 김선태 퇴사에 ‘충TV’ 구독자 하루 만에 2만명 감소

지난 2023년 6급으로 ‘파격 승진’
김선태 충북 충주시청 뉴미디어 주무관이 공직을 떠난다는 소식이 전해진 지 하루 만에 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’ 구독자 수가 2만명 감소했다.
14일 충주시에 따르면 구독자 100만을 향해 달리던 충TV 구독자는 지난 12일 97만명을 웃돌았으나 김 주무관이 돌연 공직을 떠난다는 소식이 전해진 지 하루 만인 13일 95만명으로 주저앉았다.
김 주무관은 ‘마지막 인사’라는 영상을 통해 “충주맨으로 살아온 지난 7년이 가장 행복했다”며 작별을 고했다. 36초 분량 짧은 영상에서 김 주무관은 시와 시청 동료들을 비롯해 구독자들에 대해 감사 인사만 표했을 뿐 퇴사 이유와 앞으로의 계획은 밝히지 않았다.
김 주무관은 시정 홍보 유튜브 콘텐츠의 제작 및 운영을 전담하며 ‘충주맨’이라는 별명으로 전국적인 인지도를 이끌었다. 특유의 ‘B급 감성’으로 구독자 층을 넓히며 공공기관의 홍보 방식의 패러다임을 바꿔 지방자치단체 유튜브 채널의 변화를 선도했다.
이러한 공로를 인정받아 김 주무관은 2023년 말 임용 7년여 만에 6급으로 승진해 화제를 모았다.
한편 일각에서는 김 주무관의 퇴사 시기가 조길형 전 충주시장이 사퇴한 것과 맞물리며 연관성이 있다는 해석도 나오고 있다.
조 전 시장은 마지막 3선 임기를 넉 달 앞둔 지난달 말 조기 퇴임하고 충북지사 선거전에 뛰어들었고, 김 팀장도 10여
일 만에 사직서를 냈다.
김 주무관은 조 전 시장과 SBS 예능프로그램 ‘이상한 나라의 지옥법정’에 함께 출연하는 등 ‘찰떡 호흡’을 선보이기도 했다.
조 전 시장이 떠나면서 기댈 언덕을 잃은 그는 시청 공무원 조직 내의 시기와 질투 어린 시선을 의식한 것 아니냐는 추측도 제기된다. 통상 9급 공무원의 6급 승진은 보통 15년 정도 걸리지만 김 팀장은 7년 만에 팀장(6급) 자리에 올랐기 때문이다.
앞서 조 전 시장의 의전 사진을 담당했던 같은 부서 공무원(9급)도 지난달 말 퇴직했다. 잇따라 퇴직한 김 팀장 등 2명 모두 선거캠프 합류 가능성은 부인하고 있다.
김 주무관은 향후 행보 관련해 “정해진 것은 없지만 충주에서 계속 거주하면서 방송이나 유튜브 쪽에서 새로운 도전을 해보고 싶다”고 밝힌 것으로 전해졌다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지