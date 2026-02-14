'낮 최고 19도' 포근한 연휴…곳곳 미세먼지 '나쁨'

설 연휴 둘째 날이자 일요일인 15일 비교적 포근한 날씨가 이어지는 가운데 중부 지방을 중심으로 미세먼지가 짙게 끼어 대기질이 나쁘겠다.



아침 최저기온은 -1∼7도, 낮 최고기온은 6∼19도로 당분간 예년보다 높겠다. 경상권을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠다.



대기가 꽉 막혀 국내에서 발생한 미세먼지가 잔류한 데다 국외 미세먼지까지 유입되면서 수도권과 강원 영서, 충청권, 광주, 전북, 영남권의 미세먼지 농도는 '나쁨' 수준을 보이겠다.



늦은 오후부터 청정한 북서 기류가 유입되며 수도권부터 농도가 낮아지겠다.



중부 지방과 전라권, 제주도는 대체로 흐리다가 오후부터 점차 맑아지겠다.



새벽부터 오전 사이 강원 동해안을 제외한 중부 지방과 전북, 전남권 서부, 제주도에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.



강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지, 부산·울산에는 건조특보가 발효됐다. 특히 강원 동해안·산지와 경북 북동 산지는 바람도 순간 초속 15ｍ 안팎(산지 초속 20ｍ 안팎)으로 강하게 불어 산불 예방에 각별히 유의해야겠다.



바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.5ｍ, 서해 0.5∼3.5ｍ, 남해 0.5∼2.0ｍ로 예상된다.



<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지