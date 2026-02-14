설 명절 연휴 72만명 비행기 타고 해외행…1위는 일본

6일간 이어지는 올해 설 연휴 기간 인천국제공항을 통해 약 72만명이 해외여행을 떠날 것으로 예상된다. 비교적 짧은 연휴에 여행객들이 가장 많이 선택한 국가는 일본인 것으로 나타났다.



14일 인천국제공항공사 등에 따르면 13∼18일 6일간 인천국제공항에서 총 71만8천880명(환승객 포함)이 해외로 떠나는 것으로 집계됐다.

(영종도=연합뉴스) 김인철 기자 = 설 연휴를 앞둔 13일 인천국제공항 제1여객터미널 출국장에서 이용객들이 탑승수속을 위해 줄을 서고 있다. 2026.2.13 yatoya@yna.co.kr

국가별로는 일본이 18만5천432명으로 가장 많았으며 중국이 12만3천486명으로 뒤를 이었다.



이 밖에 동남아 국가들에는 20만4천84명이, 유럽 국가들에는 3만5천740명이 방문하는 것으로 파악됐다.



날짜별로는 연휴 이틀째인 이날 가장 많은 승객인 13만675명이 해외로 떠날 것으로 예상됐다. 설 연휴 마지막 날인 18일은 10만4천721명으로 가장 적을 것으로 예측됐다.



공사는 연휴 기간 주차 수요 증가에 대비해 예비 주차 공간 4천550면을 마련하는 등 특별교통 대책을 펼친다.



첨두시간대 안내 인력을 배치해 공항 접근 도로 내 혼잡 관리도 강화하기로 했다.



공사 관계자는 "공항에 너무 일찍 도착할 경우 혼잡이 가중될 수 있다"며 "편리한 공항 이용을 위해 대중교통과 스마트 서비스를 적극 이용해주실 것을 당부드린다"고 말했다.

<연합>

